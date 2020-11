EXCLUSIV Cum s-a îmbolnăvit, de fapt, Anamaria Prodan de covid. A făcut cea mai mare greșeală, reacția impresarei

Pandemia de coronavirus continuă să facă ravagii în România, în fiecare zi. Iar printre cei care au fost testaţi pozitiv cu Covid-19 este şi Anamaria Prodan. Cunoscuta impresară de fotbaliști a povestit în exclusivitate pentru Playtech.ro tot ceea ce s-a întâmplat. Este, totuși, mulțumită că nu sunt și copiii ei în pericol. Asta pentru că se aflau la aeroport și nu au intrat în contact cu ea.

„Am avut noroc că mi am făcut testul și a ieșit pozitiv chiar în ziua în care copiii mei s-au întors în țară. Erau la aeroport când am aflat ca am Covid, așa că nu am apucat să intru în contact cu ei. Mare noroc am avut, altfel le dădeam și lor. Sunt bine, momentan nu am simptome majore, dar mă simt obosită și îmi petrec majoritatea timpului in pat”, a declarat Anamaria Prodan pentru Playtech.