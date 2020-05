EXCLUSIV Cine este și cu ce se ocupă fiul lui Ludovic Orban. Multă lume îi admiră creațiile, fără să știe că el le-a realizat

Ludovic Orban este unul dintre mulții politicieni care au decis să-și țină viața personală departe de ochii lumii. Câți ani are unicul fiu al prim-ministrului României și cu ce se ocupă?

Cine este și cu ce se ocupă fiul lui Ludovic Orban?

Ludovic Orban este printre primele cele mai importante personalități ale României și se află de mai bine de două decenii pe scena politică românească. Cu toate că este mereu în atenția românilor, foarte puțini cunoscu detalii despre familia sa. Premierul țării a decis deja cu mult timp în urmă să-și țină apropiații departe de ochii curioșilor și să le respecte preferințele. Orban are un CV impresionant, dar de departe vârful carierei l-a atins în 2019, atunci când a pus mâna pe titulatura de premier. Cu toate că îndrăgește politica, este bine cunoscut faptul că iubește muzica, în liceu chiar cochetând cu arta. Liderul PNL este căsătorit cu Mihaela Orban de 25 de ani. Aceasta este de profesie psiholog și psihoterapeut, iar în urmă cu 21 de ani i-a oferit un fiu. Tânărul este o persoană mai retrasă, nu adoră ieșirile publice și a încercat mereu să ascundă faptul că este fiul lui Ludovic Orban. Singurul moștenitor al lui Orban urmează cursurile Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, iar apropiații îl descriu ca fiind introvertit, talentat din naștere în ale artei, dar și priceput la științele exacte.

“Tudor participă încă de la 16 ani la olimpiade de matematică și informatică. Are o minte brici și un IQ mult peste medie. Îi plac mult călătoriile, dar și desenul, pe care a reușit să îl ducă la nivel de artă, deși nu are studii de specialitate. Desenează grafitti la fel de fel de competiții naționale și internaționale, toate lumea se întreabă de unde are el un asemenea talent”, a declarat în exclusivitate un apropiat al familiei Oorban.

„L-am crescut liber, nu l-am protejat”