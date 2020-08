EXCLUSIV Ce se întâmplă în familia patronului Hexi Pharma. Văduva lui Dan Condrea n-a avut pic de milă față de fiica și fosta soție a acestuia

La 4 ani de la cel mai mare scandal din lumea medicală, Uliana, soția patronului Hexi Pharma, încă se judecă pe avere cu prima familie a milionarului, care s-a sinucis cu doar o zi înainte să fie arestat.

Condamnări la închisoare în dosarul Hexi Pharma

În mai 2016, Cătălin Tolontan publica o anchetă jurnalistică de excepție pe site-ul său, în care prezenta dovezi care demonstrau faptul că Hexi Pharma, principalul distribuitor de substanțe biocide din România, dilua dezinfectanții de până la 2000 ori cu apă. A fost deschis un dosar penal, iar cercetările efectuate au confirmate cele publicate de ziarist. Astfel, patronul Hexi Pharma, Dan Condrea, a fost chemat la declarații, însă nu a apucat să fie pus sub acuzare, pentru că s-a sinucis cu doar o zi înainte să fie arestat. Acesta a intrat cu mașina într-un cap de pod, iar trupul său a fost atât de mutilat, încât nu a putut fi recunoscut de familie, fiind nevoie să se efectueze teste ADN pentru a se stabili că la volan se afla chiar el. Între timp, firma Hexi Pharma a fost trimisă în judecată pentru 340 de infracțiuni de înșelăciune, de uz de fals și de participație improprie la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. În luna ianuarie a anului trecut, compania a fost dizolvată și condamnată la plata unei amenzi penale de 2,6 milioane de lei. De asemenea, director general Hexi Pharma, Flori Dinu, a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privat și pentru participare la infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor: “În calitatea deținută, aceea de director general, inculpata s-a ocupat de plasarea pe piață la aproape toate unitățile sanitare de dimensiuni mari din România a unor produse biocide ineficiente sub aspect bactericid, fungicid, sporicid, micobactericid, înlesnind cu intenție nerespectarea de către membrii personalului medical de specialitate a măsurilor privitoare la prevenirea și combaterea bolilor nosomiale”, se arată în referatul procurorilor.

Nevestele lui Condrea, război total pentru avere

În toți acești ani, Uliana, văduva lui Condrea, suspectată și ea de spălare de bani, s-a luptat din răsputeri pentru a pune mâna pe averea soțului ei, estimată la peste 25 de milioane de euro. Conform procedurii succesorale, toate bunurile și conturile ar urma să se împartă între cei doi copii ai omului de afaceri: Magdalena, fiica din prima căsnicie a lui Condrea, și David, cel din relația cu Uliana. Acesta este motivul pentru care, între cele două soții ale afaceristului sinucigaș a început un război pe viață și pe moarte. Pentru a se asigura că e ava rămâne în posesia tuturor bunurilor, Uliana Ochiniciuc a cerut în instanță ca ea să primească definitive custodia fetiței, motivând că mama naturală a Magdalenei are grave probleme psihice, lucru demonstrat prin documentele medicale. Într-un final, copilul a fost încredințat bunicii materne, însă cele două neveste continuă și acum să se judece în instanță pentru avere. Până acum, Uliana a fost cea care a avut câștig de cauză, ba chiar a obținut executarea silită pentru un apartament în care locuia rivala sa. Astfel, Laura Georgescu a fost obligată să strângă lucrurile ei și ale fiicei și să părăsească imobilul. Lupta dintre cele două va continua în instanță în luna septembrie, după pauza judecătorească.