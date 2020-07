EXCLUSIV Ce se întâmplă acum cu fata arsă din Mehedinți. Este tot în comă, după ce a trecut prin momente crâncene. Ce șanse are să își revină

La o lună de când a fost arsă de vie de către un criminal periculos, starea fatei de 17 ani din Mehedinți s-a ameliorat puțin, însă, în cazul în care va supraviețui, o așteaptă un lung șir de operații de reconstrucție facială.

A fost arsă de vie și are chipul desfigurat

La începutul lunii iunie, o veste tragică îngrozea o țară întreagă. Un bărbat recent eliberat din închisoare, unde stătuse 25 de ani pentru uciderea a 5 persoane, a recidivat din nou. De data aceasta, el a aruncat o canistră de benzină pe o fată de 17 ani, i-a dat foc, apoi a privit cum arde în flăcări. Nu se știe cu exactitate ce legătură exista între victimă și monstrul cu chip de om, însă, cu o zi înainte de tragedie, tânăra a făcut plângere la poliție împotriva acestuia pentru viol și agresiune. Bărbatul nu a fost, însă, arestat, ci doar chemat la o discuție la poliție. Furios din cale afară, el și-a dus la bun sfârșit planul de răzbunare, iar fata a ajuns la Spitalul de Copii “GrigoreAlexandrescu” din Capitală, în stare extrem de gravă. Deși medicii au fost extrem de rezervați în privința șanselor ei supraviețuire, iată că fata se agață de viață și continuă să lupte.

A trecut prin 12 operații până acum

În acest moment, ea se află internată tot la Grigore Alexandrescu, în clinica de arși, singura de acest gen din toată țara, de altfel Până în acest moment, ea a trecut prin 12 operații, toate pentru grefarea pielii, acolo unde s-a putut efectua o astfel de interenție. Mai mult, ea a fost externată de pe secția de Terapie Intensivă și a fost mutată într-un salon special. În ciuda faptului că există o ameliorare a stării ei de sănătate, șansele de supraviețuie sunt, în continuare, foarte mici.

“Este tot încomăindusă. Are arsuri pe 90% din corp și nu ar suporta durerile. Organismul ei a rezistat până acum, adică mai mult de o lună, deși nimeni nu credea în asta. Minunile există. În cazul în care va supraviețui, însă, va trebui să îndure multe, extrem de multe operații de reconstrucție, și va avea de făcut terapie ani întregi. Are fața distrusă, tot capul, de fapt. Este într-o situație foarte delicată”

Surse medicale

Abandonată la spital de către părinți!

Deși a trecut o lună de când se află pe un pat de spital, mai mult moartă decât vie, nimeni nu a venit să o vadă pe fata de 17 ani din Mehedinți. Niciunul dintre părinți, nicio rudă, absolut nimeni. Mama acesteia are probleme cu alcoolul și mai are trei copii, pe care i-a dat în plasament. Tatăl minorei, prieten la cataramă cu criminalul în serie, nu pare nici el preocupat de soarta fetei, spunând că nu vine la spital pentru că are treburi mai importante de rezolvat. Mai mult, într-una din puținele discuții telefonice, el le-ar fi spus cadrelor medicale: “Eu nu am timp să sun. Mă sunați dumneavoastră dacă moare”. În ciuda faptului că nu are pe nimeni aproape, fata este îngrijită cu multă grijă de o echipă de profesioniști de la Grigore Alexandrescu, spital dotat cu o clinică de marși arși, acolo unde există tehnologie de nivel european pentru tratarea cazurilor grave.