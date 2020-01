EXCLUSIV Ce s-a ales de fostul soț al lui Teo Trandafir. Alexandru încasează o pensie specială uriașă

După confuzia creată din cauza numelui aproape identic a unui pilot care a murit recent, Alexandru Trandafir a ajuns în prim-plan. Ce s-a ales cu acesta după ani de zile în care nu a fost în vizorul presei? Cu ce se ocupă și cât câștigă?

Confuzia creată din pricina numelui aproape identic a doi piloți a făcut zarvă în țară în urmă cu câteva zile. Știrea inițială susținea că Alexandru Trandafir a murit. Ulterior, toate publicațiile care au furnizat informația greșită au explicat care a fost eroarea. Mesajul care a creat vâlvă a fost acesta: ”Dragi colegi aviatori, cu deosebită durere și tristețe în suflet vă anunțăm pe această cale că a plecat dintre noi colegul nostru, Alexandru Trandafir, fost pilot Tarom. Pentru cei care doresc să-l însoțească pe ultimul său drum, slujba de înmormântare va avea loc vineri, 24 ianuarie, ora 10. în București la Cimitirul Giulești Sărbi. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Din fericire pentru apropiații bărbatului, totul a fost doar o sperietură. Majoritatea fanilor cunoscutei prezentatoare de televiziune s-au întrebat cum arată viața lui Alexandru Trandafir acum. Conform surselor impact.ro, acesta este comandor în rezervă și predă la Școala Superioară de Aviație și are o pensie specială care însumează peste 12.000 de lei.

Un detaliu din viața sa mai puțin știut este relația dintre Prințul Nicolae și fiica lui. În cursul anului trecut, Nicoleta Cîrjan și-a spălat imaginea, după ce i s-a spus în repetate rânduri că fetița pe care a adus-o pe lume nu este fiica fostului Principe al României.

„Într-un final am reuşit să ajungem la un consens şi anume să realizăm testele ADN, doua, aşa cum am cerut eu. Le-am făcut pe amândouă la Bucureşti, la sfârşitul anului trecut. Rezultatul a fost pozitiv aşa cum nu m-am îndoit nicio clipă. Am un singur regret în această privinţă şi anume că mama mea care s-a stins din viaţă în urmă cu patru luni nu a apucat să trăiască această recunoaştere şi totodată curăţarea reputaţiei mele foarte pătată în ultimii ani”

Nicoleta Cîrjan