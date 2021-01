EXCLUSIV Ce face Florin Piersic în fiecare săptămână, la Cluj. Secretul lui s-a aflat abia acum

Unul dintre cei mai iubiţi actori români ai ultimei jumătăţi de veac împlineşte miercuri, 27 ianuarie, 85 de ani. Florin Piersic, căruia i se mai spunea și ”Alain Delon de România, s-a retras de ceva vreme, lângă Cluj, alături de soţia sa, iar actuala pandemie de COVID a făcut ca măsurile de protecţie să fie dublate în cazul său, şi din cauza vârstei.

“Duce foarte tare dorul scenei şi al spectatorilor. Dar la 85 de ani continuă să spere ca va juca în continuare şi face scenarii în baza cărora vom reprograma spectacolele suspendate din cursul anului trecut”, a declarat pentru playtech.ro, actriţa Medeea Marinescu, unul dintre rarii parteneri alături de care Florin Piersic a continuat să apară pe scenă în ultimul deceniu. Cei doi joacă împreună în piesa regizată de regretatul Radu Beligan, “Străini în noapte”, care continuă să facă furori la mulţi ani distanţă de la premieră.

Obiceiul lui Florin Piersic. Ce face marele actor în fiecare săptămână?

Medeea Marinescu ne-a povestit despre colegul ei de scenă, Florin Piersic, care îi este și un prieten de suflet: “Am vorbit la telefon chiar zilele trecute cu Florin Piersic. M-a întrebat dacă mi-am mai repetat rolul şi m-a asigurat că el o face în fiecare săptămână. Abia aşteaptă să se termine cu pandemia asta. Avem de recuperate spectacole şi în Germania, la Frankfurt şi la Koln, parcă, dar şi zeci de spectacole prin ţară!”, ne-a mai spus Medeea Marinescu, pentru playtech.ro.

”Florin Piersic nu mi-a spus niciodată dacă se teme sau nu de virusul ăsta, dar ştiu sigur că se va vaccina”

Cei doi au jucat piesa cel mai recent în toamna trecută, când lucrurile se mai relaxaseră, o dată la Bucureşti, iar spre finele lunii la Timişoara. “Mi-am făcut atunci o serie de teste anti-COVID fiindcă am vrut să fiu sigură că nu voi transmite acest virus. Florin Piersic nu mi-a spus niciodată dacă se teme sau nu de virusul ăsta, dar ştiu sigur că se va vaccina. Nu ştiu când o va face, dar ştiu că are foarte mulţi prieteni medici clujeni, cu nume şi renume, şi ştie exact care e valoarea vaccinului.

Nu e adeptul teoriilor ăstora despre vaccin, care umblă mai nou printre noi, stârnind multă confuzie şi teamă!”, a adăugat Medeea Marinescu. Actriţa care s-a lansat de mic copil în pelicula pentru copii “Maria Mirabela” (1981), a povestit pentru impact.ro două amintiri comune, legate de spectacolele cu ”Străini în noapte”.

Amintiri fabuloase de la spectacole

Cea dintâi a avut loc, într-o seară, acum câţiva ani, la Alba Iulia. “Am auzit clar un scâncet de bebeluş. Era un bebeluş de sub un an. Eu am înlemnit, fiindcă nu deloc e plăcut să te deranjeze aşa ceva, nici pe tine ca actor, nici pe tine, ca spectator. Am aşteptat cu înfrigurare reacţia lui Florin Piersic. Acesta şi-a păstrat calmul şi am dus piesa la bun sfârşit. E drept, ne aflam şi spre finalul ei.

Dar, imediat după ultima replică, Florin Piersic le-a vorbit celor din sală. , le-a spus el cu dojană. S-a aşternut o tăcere mormântală. Într-un târziu, de unde de la balcon s-a ridicat o femeie cu un copil în braţe şi ne-a spus. Şi nimeni nu a mai avut nimic de zis!”.

Florin Piersic, oprit de vameși pentru fotografii și autografe

O altă amintire deosebită vine dintr-o perioadă în care mergeau cu acelaşi spectacol la Chişinău. Şi au ales ca varianta de deplasare maşina, fiindcă avuseseră spectacol şi la Iaşi. În faţa, povesteşte Medeea Marinescu, erau actorii, ea şi Florin Piersic, în spate maşina cu colegii de la “Tehnic” şi cu decorurile. “Ajungem cu bine în vamă, la Ungheni. Aici a început nebunia, din clipa în care vameşii au aflat că Florin Piersic se află în zonă. . , a venit răspunsul. .