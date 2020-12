EXCLUSIV Ce a spus Raluca Bădulescu despre Andreea Esca. Celebra jurată de la Bravo, ai stil a dat cărțile pe față

A fost cât ”Barajul Vidraru”, după cum chiar ea mărturisea, dar acum a ajuns să dea lecții de stil ca jurat la emisiunea ”Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. Raluca Bădulescu (46 de ani) s-a reinventat, odată cu operația de micșorare a stomacului din 2013, în urma căreia a scăpat de 70 de kilograme. La vreme de pandemie, ea s-a mai rotunjit, dar a reușit să revină la greutatea inițială, la aproximativ 60 de kilograme, înainte de filmările pentru emisiunea de la Kanal D. Vedeta nu este exigentă doar cu ea, ci cu toate concurentele de la „Bravo, ai stil!”. Când vine vorba despre vedetele cu stil din România, Raluca Bădulescu susține că pot fi numărate pe degete. Vestita jurată ne-a oferit un interviu, în exclusivitate pentru playtech.ro, în care ne-a povestit despre familie, despre emisiunea de suflet, dar și despre ținutele vedetelor.

Jurizezi o emisiune despre modă. Vedetele din România au stil vestimentar sau doar le copiază pe divele din străinătate? Stil înseamnă și personalitate?

Am marea onoare, bucurie și plăcere să fiu jurat în cadrul „Bravo, ai stil!” (Kanal D). Pentru mine nu este doar o emisiune, este proiectul vieții mele, al sufletului meu, bucuria supremă pe care o am. Pentru noi, fiecare zi de filmare este o minune, o magie să ne întâlnim cu toții. Acest show are o energie pozitivă fantastică, echipa este minunată, ne simțim ca în familie. În ceea ce privește stilul m-aș referi mai degrabă la rubrica noastră din cadrul ”Teo Show”, „Așa Da, Așa Nu”, în care comentăm stilul vedetelor. Da, au stil vedetele din România, se străduiesc enorm să se îmbrace bine, chiar dacă uneori mai greșesc și, împreună cu Cătălin Botezatu, comentam greșelile din ținutele lor. Dacă vorbim despre vedetele din cadrul „Bravo, ai stil! Celebrities”, au dovedit că au stil, au făcut progrese extraordinare și au dovedit cât de mult contează personalitatea. Nu putem fi simple umerașe, indiferent de trenduri, ceea ce este cel mai important în alegerea unor ținute este personalitatea celui sau celei care o poartă.

Care sunt vedetele care se îmbracă perfect și nu se încadrează la categoria „Așa nu!”?

V-aș da exemple de vedete pe care le comentez în cadrul rubricii, alături de Cătălin Botezatu, și care se îmbracă bine, corect: Delia, Loredana Groza și Andreea Esca.

Te-ai mai îngrășat în pandemie? Ce sfat le dai femeilor care vor să slăbească? Și tu ai trecut printr-o operație de micșorare a stomacului.

Asta este o întrebare sensibilă. Am pus câteva kilograme pe care le-am dat greu jos ulterior. În momentul în care scapi frâiele o perioadă este dificil să te repui în mișcare. Am pus 4-5 kilograme, am dat jos aproape 7 kilograme, dar după 40 de ani se dau jos greu. Am micșorat porțiile, am respectat indicațiile unui regim, ora de masă. Am mâncat puțin și des, acest mod de a mânca este unul dintre beneficiile operației de gastric sleeve. Evident că dacă mărești porțiile, se mărește și stomacul, dar intervenția făcută de medicul Copăescu are ca avantaj că atunci când revii la o dietă stomacul se micșorează la loc într-un timp foarte scurt. Eu sunt dovada vie a faptului că m-am îngrășat câteva kilograme în această perioadă, dar am revenit la meniul de dinainte, la stilul de a mânca pe care îl aveam și am pierdut ce am acumulat. Nu dau sfaturi, aș vrea doar să subliniez că este important ca fiecare să se simtă bine în pielea lui. Eu am făcut această operație strict din motive de sănătate. Dacă sănătatea nu este pusă în pericol, este bine să ne simțim bine în pielea noastră, indiferent de formele și kilogramele pe care le avem. Este important să fim sănătoși, să ne simțim bine în pielea noastră, să ne bucurăm de tot ceea ce trăim. Aceasta este lecția supremă pe care ne-a dat-o această perioadă; să învățăm să ne bucuram și de cel mai neimportant lucru din viața noastră.

Fiul tău s-a mutat la bunici. Nu e casa goală fără el?

Izolarea a fost ca a tuturor oamenilor din această lume. Am auzit mulți oameni care s-au plâns de cât de greu le-a fost în izolare. Dacă ne gândim la bunicii și la străbunicii noștri care au fost pe front, la oameni care și astăzi trec prin lucruri mult mai grave și mai grele, să ne văităm că am stat închiși în casă și ne-am uitat la televizor o perioadă mi se pare exagerat. Eu m-am bucurat de familie, de timpul petrecut împreună, am făcut Facetime. Da, mi-a fost dor de părinții mei, noi suntem foarte apropiați și înainte de pandemie eram tot timpul împreună. Fiul meu s-a izolat la părinții mei acasă pentru a avea liniște și a urma școala online, pentru că la noi acasă spațiul este mai deschis și avem câini și pisici și era mai multă gălăgie. Noi ne-am chinuit să avem cât mai mult open space în casă, ceea ce în perioada asta de pandemie nu s-a dovedit foarte înțelept. La părinții mei are tot confortul, are camera lui, biroul lui, iar mama mea gătește divin. Copilul stă și la noi, și la ei, este copilul nostru, al tuturor, este soarele bunicilor.

Veți face vaccinul anti-Covid 19 tu și cei din familia ta?

Am văzut că sunt păreri pro și contra, nu am foarte multe informații. Avem mulți prieteni medici, ne informăm și cu siguranță specialiștii ne vor da cele mai bune sfaturi în legătură cu ce vaccin trebuie să facem, pentru că, înțeleg, sunt mai multe tipuri. Și eu și familia mea vom face vaccinul recomandat de către medic.