EXCLUSIV Ce a pățit o vedetă de la noi, în urmă cu puțin timp. Soțul ei s-a îngrozit

Cântăreața Diana Matei (38 de ani), colega lui Adrian Enache la emisiunea ”Start Show”, de la Național TV, a trecut cu bine peste perioada de izolare. În urmă cu trei săptămâni, solista ”Tarafului Cleante” a avut primele simptome Covid-19: ”Am simțit ca nu mai am gust și miros, când mâncam biscuiții mei cu scorțișoară. Nu m-am panicat prea tare, am fost sigură că eram pozitivă. Soțul meu s-a speriat însă foarte tare”, a declarat solista, în exclusivitate pentru Playtech.ro. Și-a făcut testul, apoi s-a izolat în apartamentul ei, ca să nu transmită boala soțului Marian Cleante și copilului lor, Ianis Teodor, în vârstă de cinci ani și jumătate. Diana crede că s-a îmbolnăvit în timpul unor înregistrări muzicale.

”M-am autoizolat 15 zile, la domiciliu, închisă în apartamentul meu, fără nimeni, fără copil, soț sau bonă”

Diana, ai trecut cu bine peste coronavirus. Cu ce simptome te-ai confruntat?

M-am trezit într-o dimineață, acum vreo trei săptămâni, că nu mai simt gustul biscuiților cu scoțișoară pe care-i mănânc la micul dejun. Bineînțeles că am sesizat că e ceva în neregulă. Nu m-am panicat absolut deloc, eu nu sunt panicoasă, de fel. M-am dus, mi-am făcut testul, eram sigură că sunt pozitivă. M-am gândit atunci că nu voi păți nimic. După ce am ieșit pozitivă, m-am autoizolat 15 zile, la domiciliu, închisă în apartamentul meu, fără nimeni, fără copil, soț sau bonă. După aceea mi-am refăcut testul, am ieșit negativă. Am avut o formă ușoară, doar lipsa gustului și a mirosului și sinceră să fiu chiar nu mă tem de acest virus. Am fost foarte atentă și chiar și așa am luat coronavirus, din fericire numai eu. Soțul meu, copilul meu, nimeni altcineva din familie nu a fost bolnav.

”Soțul meu este foarte fricos. Era foarte speriat cât am fost bolnavă, îi era teamă să nu se înrăutățească starea mea”

Ai participat la filmările pentru Revelion. Au fost considerate adevărate focare de coronavirus. Acolo te-ai îmbolnăvit?

Am participat, într-adevăr, la filmările pentru Revelion. Nu aș putea spune că au fost focare de coronavirus. Mi se pare exagerat. Eu moderez o emisiune la Național tv și știu cum se dezinfectează totul, cum se poartă masca, cum păstrăm distanța. Se iau niște măsuri. Nu am dobândit coronavirusul la filmări, deși am fost înconjurată de mulți oameni. Nu de acolo am luat. L-am dobândit cred că de la un studio de înregistrări unde merg să repet, într-adevăr am fost neglijentă și nu am dezinfectat microfonul înainte de a cânta. Nimeni altcineva din familia mea nu a avut coronavirus, Dumnezeu mi l-a trimis mie, poate pentru că sunt cea mai puțin panicoasă dintre toți. Soțul meu este foarte fricos. Era foarte speriat cât am fost eu bolnavă, îi era teamă să nu se înrăutățească starea mea.

Vei face vaccinul anti-Covid? Multă lume e reticentă.

Cred că-l voi face. O să mai dureze ceva până ajunge la noi. Voi încerca să mă documentez foarte bine, să aflu cât mai multe informații de la oameni acreditați. Ar trebui totuși să-l facem ca să fim feriți.

Ești de acord cu restricțiile luate de autorități?

Nu știu dacă sunt de acord cu toate restricțiile pentru că unele sunt în antiteză, mi se par puțin absurde. Adică lași supermarket-urile să funcționeze, se îmbulzește lumea și nu lași oamenii la teatru, sau la un concert. Cred că masca e ușor inutilă, însă e formă de protecție mai mică sau mai mare. Eu am purtat-o tot timpul și în jurul meu s-a purtat și tot am luat virusul.

Cum vă descurcați financiar? Mulți artiști au cerut ajutor de la stat. Aveți economii?

Nu a fost un an ușor. Nu am cerut ajutor de la stat pentru că eu sunt angajată, nu beneficiez de acea indemnizație. Am intrat bineînțeles în economii.

”Pe mine și pe soțul meu nu ne sperie vreo pandemie, noi am făcut niște jurăminte. Familia e foarte importantă”

Multe cupluri de vedete si nu numai s-au despărțit in pandemie. La voi cum stau lucrurile?

Pe noi nu ne sperie nicio pandemie, noi am făcut niște jurăminte. Am știut ce facem când ne-am căsătorit, și eu și el. Pentru noi familia e foarte importantă. Avem un copil care trebuie să crească împreună cu părinții lui, ne iubim foarte mult.

Mai vrei copii? Marian, soțul tău, mai are doi.

După ce l-am născut pe Ianis, mi-aș mai fi dorit. În acest moment, dacă ar fi să se întâmple, nu aș zice nu, dar nu l-aș forța eu. Marian mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară. Suntem o familie mare, Ianis e atașat de frații lui, George și Ștefania. Ei sunt mari și nu mai stau cu noi. Nu simte deci lipsa unui frățior sau a unei surioare.