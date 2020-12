EXCLUSIV Cântăreața din România care a ajuns la sapă de lemn. Și-a dat în judecată fostul soț

Ieri se scălda în lux, azi este în faliment! Regina R& B, Cristina Spătar (47 de ani), este la pământ cu banii. Pandemia de coronavirus i-a băgat în faliment și ultima afacere din care solista spera să mai scoată bani măcar pentru plata chiriei. “Nu mai merge, încă de la începutul pandemiei am închis afacerea. Mi-am luat gândul. Am închis tot. Atelier, tot. E foarte greu”, a declarat Cristina Spătar, în exclusivitate pentru impact.ro. Deși se află în impas financiar, fostul soț, Alin Ionescu, se face că uită să-i mai achite pensia alimentară pentru cei doi copii ai lor, așa că ea îl invită la tribunal.

Locuiește într-un apartament închiriat, după ce a fost dată afară din vila din Crevedia

Cristina Spătar își pusese mari speranțe în afacerea cu haine, avea un atelier de croitorie și spera ca acest nou bussines să o salveze din sărăcia în care o aruncase fostul soț, afaceristul Alin Ionescu. La puțin timp după divorț, acesta a dat-o afară din vila de la Crevedia în care regina R& B locuia cu cei doi copii ai lor, Aida și Albert. Afaceristul a grăbit-o ca să se mute cu amanta Larissa Tănăsoiu. Aruncată practic pe străzi, Cristina Spătar s-a văzut nevoită să-și închirieze un apartament, într-un bloc modest, împreună cu copiii.

Rămasă practic fără venituri, cântăreața a încercat să se relanseze în afaceri cu ajutorului noului iubit. Și-a scos la vânzare până și colecția de bijuterii pentru a-și întreține copiii și a făcut chiar un credit pentru o nouă locuință. Bărbatul din viața ei a ajutat-o și din punct de vedere financiar, nu doar sentimental: ”Nu am primit niciun leu de la fostul soţ, mi-am pus pe picioare atelierul de haine, am obţinut şi contracte cu ajutorul prietenului meu. Prietenul meu m-a ajutat foarte tare cu afacerea. El este cel care stă în spatele acestui business. Iubitul meu este alături de mine de la divorț. Toată lumea are un iubit, eu de ce să nu am?”, a declarat Cristina Spătar.

Cristina intenționează să-și dea în judecată fostul soț, pentru neplata pensiei alimentare a celor doi copii ai lor

Deși au trecut patru ani de la divorț, Cristina Spătar nu a încheiat nici acum socotelile cu fostul soț, Alin Ionescu. În timp ce afaceristul își răsfață noua iubită cu mașini de lux, acesta uită să plătească până și infima pensie alimentară a celor doi copii pe care îi are cu Cristina Spătar. În acest context, artista intenționează să-și dea în judecată fostul soț pentru neplata pensiei alimentare.

Fostul soț al Cristinei s-a însurat cu ”Regina Instagramului”, care i-a dăruit un băiețel

În schimb, Alin Ionescu o ține în puf pe actuala lui soție. În iulie anul trecut Alin Ionescu s-a căsătorit cu „Regina Instagramului’ Larissa Tănăsoiu care, la mijlocul lunii decembrie, l-a adus pe lume pe cel de-al treilea copil al afaceristului, Carol-Ayan. Cristina Spătaru și Alin Ionescu s-au căsătorit în anul 2008, iar acum patru ani au divorțat. Ei au doi copii: Aida și Albert, de creșterea și educația cărora se ocupă artista. Chiar dacă actualul său iubit se implică activ în creșterea copiilor, artista vrea ca și tatăl lor natural să fie prezent în viața micuților și să-i susțină financiar, mai ales acum pe perioada pandemiei.