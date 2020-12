EXCLUSIV Brigitte Pastramă, scandalul finalului de an. O dă în judecată după ce a fost umilită

Scandalul dintre femeile lui Pastramă se încinge. Brigitte o face praf pe Raluca Podea după de aceasta i-a trimis la coada măturii. „Mi-e milă de ea! Vrea să mă cert cu Florin ca să-l consoleze!”, este replica fostei soții a lui Ilie Năstase.

Femeile din viata lui Florin Pastramă se “bat” în plângeri penale

Un nou scandal cu iz penal între femeile lui Florin Pastramă. Brigitte Pastramă și Raluca Podea s-au încăierat, initial, de la niste mesaje de amenințare, pline de injurii, pe care Raluca Podea, fosta logodnică a lui Florin Pastramă, i le-ar fi trimis lui Brigitte încă de când aceștia încercau să se cupleze la emisunea “Ferma”. Scandalul a răbufnit însă acum mai tare ca niciodată, cele două rivale trecând de la amenințări la plângeri penale la Poliție.

Podea a făcut declarat în urmă cu câteva zile, pentru impact.ro, că a mers la secția 10 de Poliție și le-a făcut plângere penală lui Brigtite, dar și lui Florin Pastramă. Mai mult, fotomodelul vrea și daune morale în valoare de 100.000 de euro sau muncă în folosul comunității. ”Vreau să-i văd măturând și spălând stradă!” Atât i-a trebuit lui Brigitte Pastramă, care a luat foc la declarațiile rivalei făcute în exclusivitate pentru Plaaytech.ro. „Eu i-am făcut plângere la Poliție pentru cele două amenințări. Eu am înregistrarea convorbirii în care spune cu lux de amanunte cum a vrut să pună să ne bată pe mine și pe Pastramă, pe un anume Bogdan Vraciu. Eu nu vreau decât ca această femeie să ne lase în pace, să-și vadă de viața ei. Eu cred că ea încearcă să contracareze cumva plângerea mea penală”, a declarat Brigitte, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Brigitte nu se teme de rivala ei de moarte

Brigitte merge mai departe și o acuză pe Podea că are încă bucurii la bărbatul ei și că blonda pândește orice ocazie ca să revină în brațele fostului iubit Florin Pastramă.

“Eu de un an și jumătate sunt băgată în subiectele ei și toate aparițiile ei publice sunt despre mine. Ea a locuit în casa cumnatului meu, așteptând momentul în care să fie vreo ceartă între mine și Florin, pentru ca ea să-l consoleze. Ea a făcut orice pentru ca să îl mai vadă măcar o dată pe Florin! Eu îmi doresc doar să-și vadă de viață de viața ei. Eu cred că ea încă nu a înțeles că, jignindu-l în halul în care l-a jignit pe Florin, de-a lungul timpului, nu a făcut decât să murdărească orice moment pe care l-a avut vreodată cu el. E prea plină de venin și amărăciune, sincer, mie mi-e milă de ea, sper ca timpul să-i vindece rănile.