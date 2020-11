Brigitte Pastramă a ajuns din nou la Poliție. Ce s-a întâmplat acum

Viața cuplului Pastramă este una cu adevărat incitantă și pe atât de plină de controverse, pe atât de aventuroasă. Drumurile la secția de Poliție nu au cum să lipsească din ecuație. Îmbrăcată mulat, cu geantă de firmă de zeci de mii de euro, fosta doamnă Năstase a mers din nou în fața oamenilor legii, alături de soț.

Brigitte, la Poliție ca pe catwalk. Cuplul Pastramă a dat cu subsemnatul într-un stil de zile mari

Zilele trecute, Brigitte și Florin Pastramă au fost surprinși de fotoreporterii CanCan în fața secției de Poliție din Voluntari. Cei doi și-au făcut o intrare ca la carte. Au ajuns cu bolidul lui Brigitte, condus de Florin Pastramă, deși brunetei nu îi place cum acesta manevrează de fel automobilele. După ce au parcat – se poate spune la plural, dat fiind că cea mai recentă ceartă agresivă a lor a pornit de la această manevră, Brigitte dând indicații și nefiind satisfăcută de procedează Florin – hotărâtă, Brigitte a coborât din mașină și s-a îndreptat glonț spre secție.

Cu o pereche de colanți, un pulover Balenciaga de aproximativ 1.000 de euro, pe care l-a asortat cu ghete Gucci de 1.000 de euro și cu o geantă Hermes de aproximativ 18.000 de euro, vedeta și soțul ei au dat cu subsemnatul în fața oamenilor legii. Conform sursei citate, aceștia au înregistrat o nouă plângere de care se ocupă acum agenții din Voluntari.

Raluca Podea, depus plângere penală împotriva lor: „Ați folosit un limbaj injurios”

Nu este exclus ca aceasta să fi depus o nouă plângere pe numele fostei logodnice a lui Florin Pastramă, Raluca Podea, cu care se află de ceva vreme la cuțite.

„M-a deranjat că mințea! Am primit mesajul ăla și am primit și un mesaj vocal. (…) «Îmi vreau banii, că, dacă nu, te distrug». Asta este deja faptă penală. Mai am și mesajul vocal. (…) Să zică «Doamne ajută» și să-mi aprindă o lumânare că n-am fost la Poliție. M-ai hărțuit și să nu mai vorbești pe subiectul meu, femeie. Vii tu să te dai mare victimă, potolește-te că plângerea penală se poate pune cinci ani de acum încolo!”, a spus Brigitte în cadrul emisiunii ”XNS” de la Antena 1.

„Nu îmi place scandalul acesta și nu am de gând să le urmez circul. Omul ăsta a plecat la emisiune, eu i-am cumpărat tot. Era normal să vină și să-mi dea bani mie și familiei mele. Nu a făcut treaba asta. Am fost nevoită să apelez la niște oameni și să fac niște presiuni”, a replicat Raluca.

„Având în vederea că libertatea de exprimare nu poate prejudicia onoarea, demnitatea, viața personală sau dreptul la propria imagine, drepturi fundamentale și garantate chiar prin norme de drept constitutional, vă notific să încetați de îndată orice comunicare, prin orice mijloc , referitoare la persoana mea, de natură să îmi încalce drepturile conferite de legislația în vigoare”, se arată în document.