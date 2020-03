EXCLUSIV Bănel Nicoliță, jucătorul de suflet al lui Becali, ghinion cu carul în afaceri. Cum a ajuns plin de datorii

Bănel Nicoliță este aproape de faliment. Feblețea lui Gigi Becali și-a închis sala de fitness și s-a retras de la echipa FC Făurei, unde era patron, antrenor și jucător, motivând că nu mai are bani să dea pentru echipă, circa 30.000 de euro. Fotbalistul mai are o singură afacere, o grădiniță privată în București, însă se chinuie să o țină pe linia de plutire. Sportivul are ghinion nu carul în afaceri și este plin de datorii.

Cum a ajuns Bănel Nicoliță plin de datorii?

S-a numărat printre fotbaliștii preferați ai lui Gigi Becali, datorită faptului că a fost mereu un familist convins, dar mai ales pentru că nu a uitat niciodată de unde a plecat și a încercat mereu să îi ajute pe cei mai săraci decât el. Bănel Nicoliță provine dintr-o familie extrem de săracă de etnie romă din Făurei, iar de-a lungul carierei sale a jucat la echipa de top precum Steaua, Saint-Etienne, Nantes, FC Viitorul, precum și la echipa națională. Fotbalistul a agonisit fiecare ban câștigat din fotbal, iar mai apoi și-a deschis câteva afaceri, despre care a sperat că îi vor aduce profit și îl vor ajuta să își întrețină familia după retragerea din activitate.

A dat chix in afaceri!

În 2016, Bănel Nicoliță și-a deschis o grădiniță particulară în București, dar și o sală de fitness. Doi ani mai târziu, el a decis să investească în echipa de fotbal din Făurei, pe care a și reușit să o promoveze într-o ligă superioară. În luna decembrie a anului trecut, ”Jardel” a declarat că a suspendat toate contractele fotbaliștilor săi și nu va mai investi în echipă pentru că nu mai poate susține singur cheltuielile de aproape 30.000 euro pe lună:

“Sunt puţine de spus în acest moment. Îmi pare rău pentru băieţi şi pentru spectatori, dar vreau să se ştie nu mai puteam continua aşa, pe banii mei, fără niciun alt sprijin. Am dat drumul tuturor jucătorilor, pentru că era normal să le spun că eu nu mai sunt investitor la această echipă şi să le dau şansa sa-şi găsească noi contracte acum, în intersezon”, mărturisea fostul fotbalist la începutul acestui an!

Nici celelalte afaceri ale lui Bănel nu au mers așa cum acesta s-a așteptat. Fostul stelist a fost nevoit să își închidă sala de sport pentru că nu avea suficienți clienți, iar singura afacere a familiei a rămas grădinița, pe care soția fotbalistului se chinuie să o țină pe linia de plutire.

Executat silit de o companie de telefonie mobilă!

În 2018, fostul fotbalist a achiziționat 18 telefoane în valoare de 7000 euro de la o companie de telefonie mobilă, și automat, a deschis și 18 abonamente, pentru care ar fi plătit un total de 300 euro. Pentru că nu a achitat niciun leu, abonamente au fost suspendate, iar datorita fotbalistului a fost preluată de o firmă de recuperare, creanțe, care urmează să îl execute silit pentru recuperarea prejudiciului.