EXCLUSIV Asemănarea dintre Gregorian Bivolaru și Nicolae Ceaușescu. Ce a ajuns să facă astăzi, după ce a fugit în Suedia în 2018

Liderul MISA predă yoga la o școală din Suedia și și-a făcut propria televiziune online. Noi avem toate detaliile. Iată, așadar, care este asemănarea dintre Gregorian Bivolaru și Nicolae Ceaușescu.

Practici sataniste și orgii cu minore

Mișcarea de Integrare în Absolut a fost, ani la rând, cea mai mare mișcare de yoga din Europa, revendicând circa 40.000 de adepți în peste zece țări. În realitate, vorbim despre un cult periculos al personalității, al cărui lider absolut, Gregorian Bivolaru a sedus și mai apoi a convins sute de femei să întrețină relații sexuale cu el, totul în numele eliberării corpului feminin și realizării comuniunii intime a membrilor MISA cu Zeița Divină.

Oficial, organizarea era una de yoga, care te învîța tehnici de meditație, de incantație, exerciții de respirație și alte tehnici oculte de atragere a energiei cosmice. Neoficial, însă, era doar o modalitate prin care Guru Bivolaru încasa sute de mii de euro și întreținea relații cu minore. Timp de 14 ani, organele legii au lucrat la dosarul împotriva lui Guru Bivolaru, iar în 2004, atunci când au reușit, în sfârșit, să îl condamne la șase ani de închisoare, pentru act sexual repetat cu o minoră, liderul MISA a reușit să fugă în Suedia, acolo unde a obținut azil politic.

Și-a făcut propria televiziune, la fel ca Nicolae Ceaușescu

Într-un final, în 2013, Gregorian Bivolaru este prins într-un anticariat din Paris și extrădat autorităților române. El rămâne după gratii, însă, numai până în 2017, atunci când este eliberat condiționat. Maestrul ororilor sexuale pleacă din nou în Suedia, la Malmo, acolo unde își continuă misiunea fără nicio jenă: “Și-a continuat activitatea ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Predă yoga la o școală din Suedia. Yoga nonconformistă, desigur. Bivolaru nu o face pentru bani, pentru că este un bărbat extrem de bogat.

O face pentru a atrage noi adepți. Pentru că are adepți în peste 10 țări din Europa, dar nu poate părăsi Suedia, și-a făcut un canal de social media, unde face conferințe LIVE aproape în fiecare săptămână. În perioada pandemiei nu s-au mai putut întâlni, așa că a fost o mare problemă”, ne-au spus surse de încredere. Mai mult, liderul sectei MISA l-a copiat întru totul pe Nicolae Ceaușescu și, asemenea fostului dictator comunist, Guru Bivolaru are o televiziune online la care apare numai el, 24/24 h. Televiziunea online se numește misatv.ro și are peste 40.000 de abonați! Guru Bivolaru a fost achitat, recent, de celelalte acuzații pentru care a fost judecat: trafic de minori, corupție sexuală și trecerea frauduloasă a granițelor, ultimele două pe motiv că s-au prescris.