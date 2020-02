EXCLUSIV Andreea Berecleanu a primit un SMS, imediat după ce și-a anunțat plecarea de la Antena 1. Ce scria în el

Plecarea Andreei Berecleanu a uimit pe toată lumea. Decizia a venit după ce a declarat public că nu acceptă ”situații impuse”. Cum s-a întâmplat însă totul și ce se ascunde în spatele deciziei Andreei Berecleanu.

Andreea Berecleanu a primit un SMS, imediat după ce și-a anunțat plecarea de la Antena 1.

Potrivit surselor Impact.ro, Dan Voiculescu pregătește o mutare politică mare și a început să facă presiune asupra multor vedete din trust, cerându-le să-l susțină public. Andreea nu a vrut, a spus că ea vrea să rămână apolitica, așa că au început presiunile și tensiunile în formă continuă. Andreea voia de șase luni să își dea demisia, dar nu a făcut-o din considerente sentimentale. Sunt 17 ani la mijloc. În aceste șase luni, văzând că Andreea Berecleanu nu cedează, Antena 1 a început să renegocieze în secret cu Sandra, pentru a reveni la pupitrul știrilor. La rândul ei, nici Alessandra Stoicescu nu a zis nimănui, deși este prietenă bună a Andreei. Este un pur noroc că Andreea și-a dat demisia, ea urma oricum să fie concediată. Acesta a aflat de la o sursă din Antena că Sandra a negociat în secret să-i ia locul.

Alessandra Stoicescu i-a dat un sms

Imediat după ce a anunțat pe social media că a demisionat, Andreea Berecleanu a primit un mesaj de la Sandra, care probabil se simțea cu musca pe căciulă că au decurs așa negocierile, în spatele Andreei. Sandra i-a urat însă toate cele bune și că e un jurnalist de mare valoare. Andreea a nu a vrut însă să între în polemici, nu i-a răspuns decât cu un MULȚUMESC elegant și atât.

”Dragii mei, ce ați făcut voi în mai puțin de 24 de ore este o energie fantastică, e dragoste, e solidaritate, e atașament, e mai presus de ce poate primi un prezentator de știri doar printr-o expunere datorată profesiei în șine. Cine mă cunoaște în viață de zi cu zi, îmi știe comportamentul. Tot ce fac e firesc, tot ce spun e ce gândesc. Dar voi, ce care m-ați cunoscut doar prin intermediul ecranului, mi-ați arătat prietenie adevărată. Am sute de mii, milioane de prieteni. Și eu am crezut toată viață că am doar câțiva, aceiași de peste 20, 30 de ani. Această energie, acest vibe îl pot da doar anumiți oameni, cei că voi. Asta nu trebuia să fie oprit în niciun fel de către cei incapabili de a creă energii pozitive. Mai mult, cei care distrug până la autodistrugere. Dar noi suntem mai presus, atât voi în viețile voastre de oameni buni și frumoși, cât și eu, cu viață mea liniștită și normală. Va iubesc, va mulțumesc, va întorc toată puterea pe care mi-ați dat-o într-un timp atât de scurt. Cu dragoste, a voastră, Andreea”, a scris pe Facebook Andreea Berecleanu, în urmă cu 22 de ore.