EXCLUSIV Adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre Liviu Vârciu și Carmina. Fiica lui nici nu vrea să mai audă de el

Astăzi, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu a împlinit 18 ani. Pentru ca ii desparte o distanță de 600 de kilometri, artistul și-a manifestat iubirea printr-o urare pe canalele de socializare!

Liviu și fiica lui nu se înțeleg foarte bine!

Pe vremea când făcea furori cu trupa L.A, Liviu Vârciu s-a îndrăgostit de una dintre fanele sale, o tânără superbă, de profesie model, care i-a dăruit artistului și o fetiță, Carmina. După câțiva ani de relație, povestea de dragoste dintre Vârciu și frumoasa șatenă s-a terminat, iar de atunci și-au vorbit extrem de rar, deși au împreună un copil. Anii au trecut, Carmina s-a transformat într-o adevărată domnișoară și a făcut chiar ea tot posibilul să se apropie de tatăl său.

Ba mai mult, o perioadă de trei luni la actor, apoi a revenit la locuința mamei sale. Întrebată de ce a părăsit casa tatălui său, tânăra s-a limitat la a declara că îi era foarte dor de mama sa. Noi am aflat, însă, care este motivul pentru care Carmina a fugit mâncând pământul din casa părintelui său: “Nu s-a înțeles deloc cu Anda, iubita lui Liviu. Carmina este expansivă, jovială, frumoasă, Anda ceva mai introvertită și mai…fițoasă. Nu s-au plăcut, nu s-au înțeles, au ieșit o mulțime de discuții în casă. De atunci, Carmina nu a mai dorit să pună piciorul în acea casă. Anda a făcut-o să se simtă că nu este locul ei acolo, că nu are niciun drept. Liviu, fiind mai mult plecat, nu prea a asistat la certuri, dar știa de ele și nu a luat nicio măsură”, ne-a mărturisit un apropiat al artistului.

Carmina împlinește astăzi 18 ani!

Este nevoie de o simplă privire pentru a-ți dea seama că fiica lui Liviu îi seamănă acestuia leit. Are aceeași fizionomie a feței, același zâmbet ștrengăresc, dar mai ales aceeași veselie si carismă. Astăzi, frumoasa Carmina împlinește 18 ani, însă nu a putut da o petrecere de zile mari, datorită pandemiei de coronavirus. Pentru că el este la București, iar ea la Arad, Liviu nu i-a putut fi alături fiicei sale. Însă, a ținut morțiș să îi facă acesteia o declarație prin intermediul conturilor sale de socializare: “La mulți ani, tata. Când au trecut 18 ani? Te iubesc”. Carmina nu i-a răspuns tatălui său, semn că încă este supărată pe el.

În urmă cu un an, ea făcea dezvăluiri uluitoare: “În ciuda aparențelor, relația mea cu tata nu este una tocmai lapte și miere, așa cum știe toată lumea. Cel puțin cu mine tata mereu a fost mai indiferent și mai rece. În momentul de față, nu l-am văzut de un an și două luni, cât despre vorbit, vorbim foarte rar. Știu că multora nu le vine să creadă, pentru că ceea ce declară el nu se leagă cu ceea ce spun eu și nici cu adevărul. Niciodată nu am avut relația aceea care apărea la televizor. Vreau să spun că este foarte deranjant faptul că multă lume vine la mine cu tot felul de întrebări îndepărtate de realitate”.