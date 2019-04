S-a aflat cine a câștigat Exatlon 3. Filmările s-au încheiat iar concurenții s-au întors în România

Show-ul TV Exatlon nu s-a bucurat de același succes precum celelalte două ediții. O dovadă ar fi numărul de episoade, în scădere. Sunt programate doar două pe săptămână.

De altfel, show-ul de la Kanal D s-a încheiat, iar toți Războinicii și Faimoșii au ajuns în România, spun surse apropiate producției TV.

Finala băieților Exatlon 3 s-a desfășurat între Ion Surdu și Gabriel Nedelcu, iar câștigător a fost Faimosul, potrivit publicației Capital.ro.

În cazul fetelor, confruntarea a adus o surpiză. Deși Iuliana Aradi era considerată principala favorită la câștigarea trofeului, a fost eliminată de Nicoleta Luncă.

Mario Fresh, unul dintre concurenții-surpriză de la Exatlon, a stârnit admirația atât a coechipierilor, cât și a adversarilor. În vârstă de 19 ani, Mario a declarat pentru revista Viva! că ar vrea să-și cumpere din banii obținuți în urma showului un autoturism.

„Planul pe care îl aveam cu banii de la Exatlon era să-mi iau o mașină ori să-mi iau apartament. Am o mașină care doar își face treaba, dar nu pot să spun că îmi place. Eu sunt foarte pasionat de mașini. M-am gândit… Am zis să-mi iau casă și apoi mașină. Că unde stai?! În casă, nu în mașină. (…) Eu la Exatlon am fost doar pentru mine. Nu am fost nici pentru bani, nici pentru faimă.” Mario Fresh