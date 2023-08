Evgheni Prigojin, ucis la ordinul lui Vladimir Putin? Ce spunea liderul rus într-o înregistrare pe tema trădării

Vestea privind moartea lui Evgheni Prigojin, liderul grupării paramilitare Wagner, a declanșat o serie de speculații și tensiuni în interiorul cercurilor de putere ale Kremlinului. Deși cauza prăbușirii avionului în care se afla Prigojin nu a fost încă dezvăluită oficial, numeroase canale media vorbesc despre posibilele cauze ale morții. Pe de-o parte, există probabilitatea ca decesul său să fie parte dintr-o înscenare, iar pe de altă parte, Vladimir Putin i-ar fi putut fi ”nașul”. Ce spunea liderul rus în urmă cu mai mulți ani despre iertare și trădare?

Canalele media ruse, cu legături mai mult sau mai puțin clare cu grupul Wagner, au ridicat ipoteza că avionul ar fi putut fi doborât de către sistemele antiaeriene ale armatei ruse. Cu toate acestea, această afirmație nu a fost confirmată oficial la acest moment.

Pe măsură ce zvonurile și informațiile neoficiale circulă în mediul public, Kremlinul păstrează discreția în privința acestui eveniment. Lipsa unui răspuns oficial până acum alimentează speculațiile cu privire la posibilele implicații ale acestei tragedii în sfera politică și militară a Rusiei.

Deși grupul Wagner a fost asociat cu diverse acțiuni și conflicte în întreaga lume, inclusiv în Ucraina și Siria, impactul influenței lui Prigojin în afacerile interne ale Rusiei nu poate fi subestimat. Șeful mercenarilor a fost implicat în diverse proiecte și inițiative, inclusiv în industria de catering, media și securitate privată, ceea ce i-a atras și atenția președintelui Vladimir Putin.

Într-o perioadă în care tensiunile internaționale și presiunile geopolitice au atins deja cote maxime, moartea lui Prigojin și circumstanțele înconjurătoare ar putea avea potențialul de a schimba dinamica puterii și relațiile în interiorul Kremlinului. De asemenea, mult așteptată este și reacția administrației ruse cu privire la acest eveniment, pentru a afla dacă vor fi oferite mai multe detalii cu privire la cauza prăbușirii avionului în care se afla Prigojin.

Nu este un secret privind firea răzbunătoare a liderului rus, motiv pentru care, gândul tuturor când vine vorba despre moartea lui Prigojin zboară către dictator. Deși acesta a părut că l-a iertat pe fostul său om de încredere, după ce acesta s-a întors împotriva sa, în iunie, este foarte probabil ca acea iertare să fi însemnat, de fapt, o amânare a răzbunării.

Un scurt videoclip dintr-un interviu mai vechi al liderului rus, Vladimir Putin, în care discuta despre conceptul de „trădare”, a devenit viral după prăbușirea avionului lui Evgheni Prigojin. Înregistrarea, parte dintr-un documentar din 2018, a fost distribuită intens pe platformele de socializare, iar mulți internauți au văzut legătura între declarațiile lui Putin și evenimentele recente, pe semne că liderul rus ar fi acționat în consecință.

În interviu, întrebat despre capacitatea de a ierta, Putin răspunde cu precauție: „Da, dar nu totul.” Însă, ceea ce atrage atenția este următoarea întrebare a intervievatorului: „Ce nu poate fi iertat?, moment în care Putin răspunde printr-un cuvânt simplu, dar puternic: „Trădarea.”

Urmărește interviul în videoclipul de mai jos:

“Does one need to be able to forgive?”

“Yes, but not everything.”

“What can’t be forgiven.”

“Betrayal.” pic.twitter.com/lelXsOcPSV

— Julia Ioffe (@juliaioffe) August 23, 2023