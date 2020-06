Evaluare Națională 2020. Cum au fost, de fapt, subiectele la Matematică, anul acesta. Nu s-a mai întâmplat așa ceva la Capacitate

Absolvenții de clasa a VIII-a au avut parte de unele dintre cele mai ușoare subiecte la Evaluarea Națională, din ultimii ani! Un renumit profesor de matematică a analizat subiectele pe care au fost nevoiți să le rezolve elevii, în prima sesiune a examenului.

Cât de dificile au fost subiectele la matematică, la Evaluarea Națională

Analiza profesorului Sorin Borodi arată că cele mai multe exerciţii de la proba de matematică a Evaluării Naționale au avut grad de dificultate 2, pe o scară de la 1 la 10.

Examenul de Matematică de la Evaluarea Națională 2020 a avut subiectele cu cel mai mic grad de dificultate din ultimii 3 ani, potrivit analizei comparative realizate de profesorul de matematică Sorin Borodi. Pe o scară de la 1 la 10, dificultatea subiectelor la matematică din anul 2020 a obţinut nota 4,61, faţă de 5,11 anul trecut şi 5,05 în 2018.

” Nota 5 e destul de ușor de obținut”

În analiza “la cald” a subiectelor, Sorin Borodi a declarat pentru Edupedu.ro miercuri că ”nota 10 e destul de greu să se obțină. În special din cauza geometrie plane, este vorba despre problema 1 de la Subiectul III, punctele b și c nu o să fie rezolvată de prea mulți elevi, după părerea mea. Acelea vor face diferența între nota 9 și nota 10. Dificultăți au întâmpinat elevii și la un subpunct de la ultima problema de geometrie in spatiu, punctul c.

În rest, nota 5 e destul de ușor de obținut. În special subiectele I și II au fost destul de previzibile, asemănătoare celor din subiectele din anii trecuți și celor din testele de antrenament.

Din păcate, subiectele continuă să conțină lucruri rupte total de realitate. Sunt pur teoretice, fără nicio legătură cu viața reală, cu concretul. Nu se poate evalua cu un astfel de subiect modul în care un elev știe să aplice în viața reală ceea ce a învățat la matematică până în gimnaziu“. Rezultatele la Evaluarea Națională 2020 se afișează luni, pe 22 iunie, pe edu.ro și Edupedu.ro.