Euro 2020. La ce oră începe evenimentul sportiv chiar azi, care va avea loc și în București

Euro 2020, o ediție aniversare ce sărbătorește 60 de ani de la primul Campionat European, o să se desfășoare în perioada 11 iunie-11 iulie 2021.

Euro 2020. La ce oră începe evenimentul sportiv

Deși a fost programată iniţial în 2020, competiţia s-a amânat pentru 2021, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Competiția începe azi, la ora 22:00, cu meciul dintre Turcia și Italia.

Euro 2020 trebuia să aibă inițial 12 orașe gazdă, dar UEFA a exclus de pe listă capitala Irlandei, Dublin, și Bilbao din Spania, ce nu au putut să ofere garanţiile cerute de forul fotbalistic european în ce privește prezenţa spectatorilor. Meciurile prevăzute iniţial la Dublin o să se joace la Londra şi Sankt Petersburg, în timp ce Bilbao a fost înlocuit de Sevilla, ca să găzduiască meciurile programate în Spania.

Cele 11 oraşe gazdă ale Euro 2020 sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam ( Țările de Jos), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania)

Program complet meciuri Euro 2020:

Faza grupelor:

Vineri 11 iunie

Grupa A: Turcia vs Italia (22:00, Roma)

Sâmbătă, 12 iunie

Grupa A: Țara Galilor vs Elveția (16:00, Baku)

Grupa B: Danemarca vs Finlanda (19:00, Copenhaga)

Grupa B: Belgia vs Rusia (22:00, Sankt Petersburg)

Duminică, 13 iunie

Grupa D: Anglia vs Croația (16:00, Londra)

Grupa C: Austria vs Macedonia de Nord (19:00, București)

Grupa C: Țările de Jos vs Ucraina (22:00, Amsterdam)

Luni, 14 iunie

Grupa D: Scoția vs Cehia (16:00, Glasgow)

Grupa E: Polonia vs Slovacia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa E: Spania vs Suedia (22:00, Sevilla)

Marți, 15 iunie

Grupa F: Ungaria vs Portugalia (19:00, Budapesta)

Grupa F: Franța vs Germania (22:00, München)

Miercuri, 16 iunie

Grupa B: Finlanda vs Rusia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa A: Turcia vs Țara Galilor (19:00, Baku)

Grupa A: Italia vs Elveția (22:00, Roma)

Joi, 17 iunie

Grupa C: Ucraina vs Macedonia de Nord (16:00, București)

Grupa B: Danemarca vs Belgia (19:00, Copenhaga)

Grupa C: Țările de Jos vs Austria (22:00, Amsterdam)

Vineri, 18 iunie

Grupa E: Suedia vs Slovacia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa D: Croația vs Cehia (19:00, Glasgow)

Grupa D: Anglia vs Scoția (22:00, Londra)

Sâmbătă, 19 iunie

Grupa F: Ungaria vs Franța (ora 16:00, Budapesta)

Grupa F: Portugalia vs Germania (19:00, München)

Grupa E: Spania vs Polonia (22:00, Sevilla)

Duminică, 20 iunie

Grupa A: Italia vs Țara Galilor (19:00, Roma)

Grupa A: Elveția vs Turcia (19:00, Baku)

Luni, 21 iunie

Grupa C: Macedonia de Nord vs Țările de Jos (19:00, Amsterdam)

Grupa C: Ucraina vs Austria (19:00, București)

Grupa B: Rusia vs Danemarca (22:00, Copenhaga)

Grupa B: Finlanda vs Belgia (ora 22:00, Sankt Petersburg)

Marți, 22 iunie

Grupa D: Cehia vs Anglia (22:00, Londra)

Grupa D: Croația vs Scoția (22:00, Glasgow)

Miercuri, 23 iunie

Grupa E: Slovacia vs Spania (19:00, Sevilla)

Grupa E: Suedia vs Polonia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa F: Germania vs Ungaria (22:00, München)

Grupa F: Portugalia – Franța (22:00, Budapesta)

Primele două clasate din fiecare grupă şi patru echipe de pe locul trei se vor califica în faza următoare.

24 și 25 iunie – pauză

Optimile de finală:

Sâmbătă, 26 iunie

1: 2A vs 2B (19:00, Amsterdam)

2: 1A vs 2C (22:00, Londra)

Duminică, 27 iunie

3: 1C vs 3D / E / F (19:00, Budapesta)

4: 1B vs 3A / D / E / F (22:00, Sevilla)

Luni, 28 iunie

5: 2D vs 2E (19:00, Copenhaga)

6: 1F vs 3A / B / C (22:00, București)

Marți, 29 iunie

7: 1D vs 2F (19:00, Londra)

8: 1E vs 3A / B / C / D (22:00, Glasgow)

30 iunie și 1 iulie – pauză

Sferturi de finală:

Vineri, 2 iulie

Sfert1: Câştigătoarea optimii 6 vs Câştigătoarea optimii 5 (19:00, St Petersburg)

Sfert2: Câştigătoarea optimii 4 vs Câştigătoarea optimii 2 (22:00, München)

Sâmbătă, 3 iulie

Sfert3: Câştigătoarea optimii 3 vs Câştigătoarea optimii 1 (19:00, Baku)

Sfert4: Câştigătoarea optimii 8 vs Câştigătoarea optimii 7 (22:00, Roma)

4 și 5 iulie – pauză

Semifinale:

Marți, 6 iulie

Semifinala 1: Câştigătoarea sfertului 2 vs Câştigătoarea sfertului 1 (22:00, Londra)

Miercuri, 7 iulie

Semifinala 2: Câştigătoarea sfertului 4 vs Câştigătoarea sfertului 3 (22:00, Londra)

8, 9, 10 iulie – pauză

Finala:

Duminică, 11 iulie

Câştigătoarea semifinalei 1 vs Câştigătoarea semifinalei 2 (22:00, Londra)