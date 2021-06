Euro 2020. Clipe delicate pentru selecționerul Franței la București. Ce a pățit chiar în hotel

La Euro 2020, una dintre optimile de finală este găzduită de București. Luni seară, de la ora 22.00, pe Arena Națională, va avea loc partida dintre Franța și Elveția. Selecționata „cocoșului galic” a sosit încă de vineri în Capitală, în frunte cu vedetele Benzema, Mbappe, Kante și Pogba. Antrenorul Didier Deschamps a lăudat condițiile găsite în București, dar a fost și eroul unei întâmplări mai puțin obișnuite.

Franța joacă la Euro 2020, la București, contra Elveției. Arena Națională găzduiește, luni, 28 iunie, întâlnirera dintre cele două reprezentative, din cadrul optimilor de finală ale Campionatului European. „Les bleus” au ajuns în Capitală încă de vineri, încercând să se acomodeze cu condițiile de joc. În frunte cu starurile Benzema, Mbappe, Kante sau Pogba, francezii au fost cazați la Athenee Palace Hilton, din centrul orașului. Ziarul L’Équipe a scris că aceștia s-ar fi arătat deranjați de zgomotul găsit în hotel, unde se desfășura o petrecere a studenților. De asemenea, jurnaliștii francezi au mai notat traficul intens din jurul hotelului și temperatura ridicată din București.

Didier Deschamps, selecționerul Franței, i-a contrazis pe conaționalii săi, declarând că echipa nu se plânge de absolut nimic, condițiile fiind foarte bune.

Noi am fost primiţi foarte bine, nu ne plângem de absolut nimic. Nu noi am ales hotelul, UEFA l-a ales, şi pot spune că este foarte frumos, condiţiile sunt foarte bune. Mă bucur să văd atâţia suporteri, din păcate nu am reuşit să facem fotografii cu ei sau să le oferim autografe aşa cum ne-am fi dorit. Stadionul pe care ne-am antrenat ieri (n.r. – Arcul de Triumf) a fost în stare foarte bună, de o calitate înaltă, aşa că nu suntem îngrijoraţi de nimic”, a declarat Deschamps într-o conferință de presă, citat de Agerpres..