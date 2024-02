Este una dintre cele mai îndrăgite artiste, dar, în trecut, era o polițistă provocatoare. Cum o abordau bărbații când o vedeau în uniformă: “Arestează-mă!” VIDEO EXCLUSIV

Acum este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate interprete de muzică populară, dar, în trecut era o sexy polițistă! Mihaela Gurău a absolvit școala la secția Investigații Criminale și a ajuns în gradul de agent șef adjunct în MAI. Cu toate acestea, pasiunea pentru muzică a făcut-o să renunțe la uniforma de polițistă. Artista a fost prezentă, de curând, la un eveniment dedicat tuturor interpreților de muzică de petrecere și ne-a oferit un interviu exclusiv despre perioada în care era agent șef adjunct.

Mihaela Gurău a activat în poliție timp de 15 ani, dar apoi s-a retras. Iubirea pentru muzică a împins-o să renunțe la uniformă și drept dovadă, nu a dat greș cu alegerea făcută! În exclusivitate pentru Playtech Știri, frumoasa solistă ne-a oferit detalii despre perioada în care era agent șef adjunct în MAI:

“Nu am mai continuat pentru că am împlinit cei 15 ani care erau obligatorii, atunci m-am restras pentru că am vrut să mă apuc de muzică.

Este meseria care îmi aduce cele mai multe satisfacții pe toate planurile și am vrut să îmi canalizez energia spre direcția asta.”, ne-a declarat Mihaela Gurău, în exclusivitate pentru Playtech Știri.