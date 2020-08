Este oficial! La ce distanță ne putem infecta cu COVID-19 pe stradă. Alexandru Rafila: „Șansele de a ne îmbolnăvi cresc considerabil”

Profesorul Alexandru Rafila a explicat cum se poate transmite noul coronavirus atunci când ne aflăm pe stradă și a oferit recomandări vizavi de distanțape care trebuie să o păstrăm față de alte persoane pentru a nu ne infecta. Acesta dă asigurări că în anumite condiții, virusul nu se poate transmite cu ușurință de la o persoana la alta.

„Virusul nu se poate transmite printr-un contact pasager”

Directorul Societății Române de Microbiologie a vorbit despre condițiile în care ne putem infecta pe stradă cu noul coronavirus. Acesta dă asigurări vizavi de șansele mici pe care le avem de a contacta COVID-19 în lipsa unui contact prelungit.

Potrivit medicului Rafila, riscul de a contacta virusul pe stradă este minim, atâta timp cât se evită aglomerația și se respectă distanța fizică recomandată de autorități (1.5-2 metri).

„Nu, nu se transmite printr-un contact pasager de câteva secunde. Transmiterea se produce când are loc un contact prelungit, când are loc un dialog, persoana poate să strănute. Câteodată nu oprim cum trebuie secrețiile, dar o simplă trecere cu o persoană nu are nimic.

Acest lucru trebuie spus fiindcă se produc exagerări, adică evitarea oricărei interacțiuni cu alte persoane. Nu, păstrezi distanța. Când nu poți, porți masca. Trebuie să ne schimbăm, e cel mai greu de realizat. Trebuie să dobândim obișnuința, este mai greu de obținut, acest lucru se întâmplă în momentul de față”, a explicat Rafila la Digi 24.

Care este distanța la care te poți infecta atunci când te afli în preajma altor persoane

Medicul Alexandru Rafila a vorbit despre o distanță care nu asigură niciun fel de protecție. Astfe, dacă te afli la o distanță de 70 de centimetri față de o altă persoană, șansele de a te infecta cresc considerabil. Fie că este o simplă discuție sau un strănut, posibilitatea contactării virusului este deosebit de mare, motiv pentru care s-a stabilit o distanță minimă de 1.5 metri.

Purtarea măștii rămâne însă o problemă pe care autoritățile nu au reușit să o lămurească. Astfel, în anumite țări este obligatorie purtarea lor doar în spații deschise, iar în altele se impune purtarea și în spații deschise. Singurul lucru cert rămâne faptul că ele asigură o protecție satisfăcătoare atunci când este purtată de toată lumea.