Este o mare artistă, dar puțini știu ce studii are la bază. Ce apare pe diploma cântăreței Andra

Talentată și iubită de publicul român, Andra este fără îndoială una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Este cunoscut faptul că are o voce de aur, însă mulți au fost curioși să afle ce studii are cântăreața la bază. Vedeta nu a ezitat să răspundă pe baza acestui subiect și a dezvăluit ce planuri are ea pe viitor.

Ce apare pe diploma de studii a cântăreței Andra

Când spui Andra, te gândește imediat la o artistă talentată și la o voce care încântă auzul. Fanii care și-au dorit să o cunoască mai bine pe îndrăgita vedetă, au fost curioși să afle ce studii are ea la bază.

Răspunsul nu s-a lăsat prea mult așteptat, iar Andra a făcut mărturisiri în acest sens. În plus, ea le-a dezvăluit susținătorilor săi că își dorește să se concentreze mai târziu și pe acest aspect profesional, dorind să le împărtășească și celorlalți din experiența acumulată pe plan muzical.

Așadar, după ce a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicală din cadrul Universității Spiru Haret, ea are planuri mari în acest sens. “Acum am posibilitatea ca, într-o zi, să mă pot dedica și laturii pedagogice. Știu că acest moment va veni și mă gândesc cu bucurie la viitorii mei elevi, cărora vreau să le transmit pasiunea mea pentru muzică”, declara Andra.

Andra, în vacanța de vară, alături de familie

În perioada aceasta, Andra se află alături de Cătălin Măruță și copiii lor în vacanța de vară, iar una dintre destinațiile de sejur bifate este Grecia.

Vedeta obișnuiește să posteze imagini din vacanță, pe rețelele de socializare, și să-și pună fanii la curent cu activitățile sale.

„Când nu auzi nimic în jurul tău, atunci îți auzi de fapt sufletul”, este descrierea postată de Andra, la una din fotografii, prin care le arată prietenilor virtuali că se bucură în aceste zile de o perioadă plină de liniște și relaxare.