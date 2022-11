„Este cea mai fericită femeie din lume”. Cui i-a dedicat Dan Petrescu succesul și calificarea din Europa Conference League

Dan Petrescu a dat din nou lovitura! CFR Cluj s-a impus cu 1-0 în ultimul duel din grupele Europa Conference League și a câștigat dintr-un foc peste un milion de euro. „Bursucul” s-a războit la conferința de presă cu cei care l-au contestat și a dedicat succesul unei persoane pe care o iubește foarte mult.

Dan Petrescu a terminat campania din grupele Europa Conference League cu un succes „specialitatea casei”: 1-0 în duelul cu Ballkani. Ardelenii au terminat pe locul doi și vor juca în „primăvara europeană”, iar în conturile clubului vor ajunge peste șase milioane de euro. Mai bine de un milion a fost obținut din ultima confruntare, de pe teren propriu, câștigată în urma golului marcat de Boateng.

„În primul rând vreau să dedic această victorie mamei mele. E ziua ei azi. E cea mai fericită femeie din lume la ora asta. Nu ştiţi cât mă apreciază şi cât mă urmăreşte.

Nu are rost să spun vârsta pe care o are, peste 80… şi ceva. De ziua ei mă gândeam că nu am cum să am aşa ghinion, când am văzut două penalty-uri. După aceea, m-am gândit puţin şi la Pisică, prietenul meu, şi-ar fi dorit să fie aici. Vă daţi seama ce victorie era pentru el.

Şi nu în ultimul rând pentru Cristi Balaj, i-am făcut o nuntă fericită, 100%, cred că e cel mai fericit din lume”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.