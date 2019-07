”Este campionul pușcăriei!” Cum îi umilește Cristi Borcea pe ceilalți deținuți, în închisoare. Ce se întâmplă când vine Pelinel

Cristi Borcea le aduce umilințe teribile celorlalți deținuți. Omul de afaceri a fost din nou încarcerat în urmă cu câteva luni din cauza altor ilegalități pe care le-a înfăptuit.

Cristi Borcea, umilințe teribile către ceilalți deținuți

Omul de afaceri este deja călit bine de experiențele din pușcărie, așa că mulți l-au denumit „rege” la Jilava. Milionarul este, însă, departe de cele două fetițe gemene pe care Valentina Pelinel le-a născut chiar la scurtă vreme înainte ca acesta să ajungă după gratii. „Cristi Borcea a lucrat din greu, la Chiajna. Mă rog, nu se spetea cu sapa, dar a lucrat în rând cu ceilalți. E un tip foarte mișto, are umor și chiar te distrezi cu el. Dar, atunci când a început munca, era negru de supărare, mormăia că trebuia să fie acasă, nu să fie în câmp, la muncă” a spus unul dintre detinutii de la Jilava pentru WOWbiz, care a fost eliberat de cateva zile.

Fostul coleg din penitenciar a spus că iubitul fostului model trăiește regește și că este „campioul pușcăriei”… la table. De asemenea, acesta a mai dezvăluit că patronul unui club de fotbal a ales să nu mai muncească, știind că nu are rost să se spetească pentru că este foarte respectat de toată lumea și trăiește foarte bine acolo. „Când sunt meciuri, se uită la ele, se mai enervează când vede cum joacă Dinamo. Dar, dacă nu e fotbal la TV, joacă table. Și, vă zic sincer, e campionul pușcăriei, rupe la table. Am jucat și eu cu el, m-a bătut, are un noroc și la zaruri de nu se poate explica”, a spus sursa citată.

Valentine Pelinel îl vizitează tot timpul

Se pare că cea care i-a dăruit 3 copii îi este alături în perioada aceasta grea pentru familia ce au format-o împreună, așa că îl vizitează cât de des are ocazia și de câte ori i se dă voie. Colegul din penitenciar a lui Borcea susține că blondina nu a ratat nicio vizită și că mereu vine cu trabucuri și tot felul de delicatese pentru soțul său.

„După câte o partidă de table în care îi pune la colț, când le dă vreo umilință celor care mai joacă cu el, își aprinde câte un trabuc, și ironic, se oferă să le predea jocul…”, a mai dezvăluit sursa citată.