Eroul necunoscut de la Spitalul de Copii din Iași, care a luat foc. A intervenit fără echipament pentru a salva vieți

Prima persoană care a anunțat incendiul de la Spitalul de Copii din Iași a fost un pompier, acesta aflându-se în timpul liber. În momentul în care se îndrepta spre casă, sublocotenentul Georgică Onofreiasa din cadrul ISJ Iași, a observat un fum gros ce se ridica din zona Tătărași. Desigur, nu a putut rămâne indiferent.

Imediat după ce a observat fumul gros, sublocotenentul a pus mâna pe telefon și și-a anunțat colegii din dispecerat. Pompierul ieșean aflat în timpul liber s-a dus imediat la locul incendiului pentru a acorda primul ajutor. Georgică Onofreiasa a fost primul pompier care a ajuns la locul incendiului.

Bărbatul și-a așteptat colegii la poarta spitalului, de unde i-a coordonat către locul cu pricina unde au izbucnit flăcările. Sublocotenentul Georgică Onofreiasa a rămas la locul evenimentului, alături de colegii săi, până în momentul în care s-a lichidat incendiul. A plecat doar după ce s-a asigurat că nu au fost victime.

„După ce m-am asigurat că toate persoanele din apropierea incendiului au fost evacuate, am coborât la poarta spitalului, unde am coordonat echipele de intervenție pe latura sudică a pavilionului corpului B, pentru stingerea incendiului. Din cele cercetate, imediat după ce am ajuns la fața locului intervenției, se observa incendiul numai la etajul doi la o încăpere. Consider că ai mei colegi au intervenit foarte prompt. Au ajuns foarte rapid, cu trafic aglomerat. Cred că în mai puțin de 6 minute au ajuns”, a declarat sublocotenentul Georgică Onofreiasa.