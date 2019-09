Episodul din Las Fierbinți care îți arată adevărata față a sistemului școlar. Ce se întâmplă în învățământul din România

9 septembrie – ziua în care sună clopoțelul pentru un nou an școlar, dar și ziua în care ies iar la iveală problemele cu care se confruntă învățământul românesc. Aceleași probleme care se repetă an de an, care nici până acum nu și-au găsit rezolvarea. Un episod din serialul Las Fierbinți, difuzat la PRO TV, arată exact fața reală a sistemului școlar din România. Un monolog extrem de sincer, care spune lucrurilor pe nume și care arată trista situație de la noi din țară.

Monolog emoționant, în Las Fierbinți, despre învățământul românesc

În urmă cu patru ani, Las Fierbinți de la PRO TV difuza un monolog dur, dar în același timp emoționant, despre învățământul românesc.

Din perspectiva unei directoare de liceu, regretata actriță Stela Popescu realiza radiografia reală, care în ciuda trecerii timpului a rămas valabilă și pentru ziua de azi, o situație tristă despre felul în care funcționează lucrurile în sistemul școlar și despre problemele cu care se confruntă învățământul românesc.

“Toți profesorii pleacă la București, nimeni nu mai vrea să predea aici. Am scris la minister, am fost la inspectorate, nu sunt soluții. De parca aici n-ar fi copii de valoare”, își începe Stela Popescu monologul, dupa care începe să prezinte problemele grave, cât se poate de prezente și în realitate, ale învățământului românesc.

“Nicăieri în Europa nu mai există așa ceva: să încălzești clasele cu lemne. Lucrurile din țara asta au luat-o pe un drum greșit. Multe tentații. Copiii se strică repede.”, se mai arată în momentul video, difuzat în 2015 în Las Fierbinți.

Monologul emoționant pe care l-a avut regretata actriță Stela Popescu în Las Fierbinți a devenit viral la acea vreme pe internet și arată adevărata față a învățământului românesc.

9 septembrie 2019- prima zi de școală. Care este situația în învățământul românesc

În România anului 2019, mii de copii merg la toaletă în curtea școlii, dar asta nu este singură problemă din sistemul școlar.

În acest sens, un loc fruntaş este ocupat de Botoşani, unde 157 de şcoli au toaleta în curte.

Teleormanul a primit peste 3 mil. lei pentru rezolvarea acestor probleme şi totuşi 43 de şcoli, dintre care trei din oraşul Videle, au toalete exterioare, arată un articol de pe mediafax.ro.

Potrivit situației prezentate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în judeţ sunt 88 de clădiri fără autorizaţie sanitară pentru că au toaletele în curte, iar unele dintre ele nu au nici apă curentă.