Emoționant: Balerina cu Alzheimer și-a adus aminte de Lacul Lebedelor. Cum a început să danseze, videoclipul a ajuns viral

În anii ’60, Marta González era balerină în New York. În ciuda dezvoltării Alzheimer mai târziu în viață, corpul și mintea sa nu au uitat niciodată actele din baletul lui Piotr Ilici Ceaikovski, ”Lacul lebedelor”.

Clipul o prezintă pe Marta C. González, o primă balerină care a dansat în New York în anii 1960. În imagini, aceasta este văzută ascultând la căști ”Lacul lebedelor” și restituind de pe un scaun cu rotile ceea ce pare a fi coregrafia celebrului balet. În ciuda efectelor bolii asupra memoriei sale, González părea să simtă imediat o legătură emoțională și fizică cu muzica pe care a dansat odinioară pe scenă.

Videoclipul a fost distribuit inițial de Asociación Música para Despertar, o organizație spaniolă care lucrează cu pacienții cu Alzheimer și demență, folosind muzică pentru a îmbunătăți starea de spirit și memoria pacienților. Acum a împânzit internetul datorită fanilor celebri precum Jennifer Garner, Antonio Banderas și coregrafului de renume internațional Arlene Philips.

This has absolutely broken my heart this morning. The glimpses of memory , the sadness for those with or a loved one living with Alzheimer’s. Support @alzheimerssoc and @AlzResearchUK . If music and dance can restore or hold memory , how precious . https://t.co/TBN7mrI1Z9

