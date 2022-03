Emma Răducanu, sinceră în privința carierei. Jucătoarea britanică de 19 ani nu-și regăsește forma ce i-a permis să câștige magnific la US Open 2021. Cu toate acestea, ea ocupă locul 13 în ierarhia WTA. După ce liderul mondial, Ashleigh Barty, a anunțat că se retrage din tenis la doar 25 de ani, multe priviri s-au întors și spre tenismena cu origini românești. Emma Răducanu a clarificat situația sa, dezvăluind până la ce vârstă vrea să fie prezentă în circuitul profesionist.

Emma Răducanu, sinceră în privința carierei. Jucătoarea britanică cu origini românești nu se regăsește după ce a triumfat, toamna trecută, la US Open. Sportiva de 19 ani a câștigat doar 4 dintre cele 11 partide disputate de atunci. Ea s-a confruntat și cu multe probleme de sănătate, de la Covid-19, la bășici în palma dreaptă și dureri la șoldul stâng.

Emma Răducanu a devenit, în schimb, o răsfățată a mărcilor de lux care s-au înghesuit să-i ofere contracte de sponsorizare. Jucătoarea de 19 ani a devenit imaginea multor branduri renumite, de la Dior, Tiffany&Co, până la Evian, British Airways sau Vodafone. De curând, ea a devenit și ambasadorul mărcii Porsche, în schimbul unui contract cu multe zerouri.

Emma Răducanu se pregătește să ia startul în turneul de la Miami. Ea va juca direct în turul 2 contra cehoaicei Katerinei Siniakova (53 WTA). Pe fondul anunțului de retragere din tenis, la doar 25 de ani, făcut de liderul mondial, australicna Ashleigh Barty, Emma Răducanu a fost întrebată despre propriile ei intenții în privința duratei carierei sale.

„Eu vreau să fiu în joc cât mai mult posibil. Am doar 19 ani. Tocmai am venit în turneu și vreau să fiu aici până la 30 de ani. Mi-am luat 18 luni de pauză în 2020 și am început în 2021. Pentru că aveam această dorință de a fi cu adevărat acolo pe teren, îmi era atât de foame de tenis încât am reușit rezultate grozave vara trecută.

Acest lucru arată doar că nu trebuie să fie totul doar tenis, tenis, tenis. Cred că acea perioadă dedicată educației m-a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care renunță la școală când au 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se accidentează. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atât de multe ore”, a declarat Emma Răducanu, citată de Daily Mail.