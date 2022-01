Emma Răducanu o „ratează” pe Simona Halep din nou. Jucătoarea britanică cu origini românești este abia la începutul primului său sezon întreg în circuitul profesionist. După triumful fabulos de la US Open, sportiva de 19 ani a avut o clară scădere de formă, pierzând 4 din următoarele 6 partide disputate. În două dintre turneele respective ar fi putut s-o întâlnească în meci direct pe Simona Halep, lucru ce era foarte aproape să se întâmple și la Australian Open.

Emma Răducanu o „ratează” pe Simona Halep din nou. Jucătoarea britanică are un parcurs marcat de eșecuri după triumful incredibil de la US Open. Obligată să stea în izolare, la jumătatea lui decembrie, din cauza testării pozitive la Covid 19, sportiva de 19 ani a avut probleme și în debutul sezonului.

Emma Răducanu a fost nevoită să se retragă de la turneul Melbourne Summer Set, din cauza timpului scurt avut pentru pregătire după boala prin care a trecut. La Sydney, în schimb, a fost eliminată în primul tur cu un usturător 0-6, 1-6, de Elena Rybakina.

Emma Răducanu a început cu dreptul, în schimb, Australian Open. Ea a eliminat-o în runda inaugurală pe americanca Sloane Stephens, scor 6-0, 2-6, 6-1. Dar, chiar din timpul întâlnirii cu Stephens, Emma Răducanu a avut unele probleme cu o bătătură în palma mâinii drepte, lucru ce avea să îi deregleze jocul în partida din turul 2.

Emma Răducanu avea ocazia s-o întâlnească pe Simona Halep, în turul 3 de la Australian Open. Ea a vorbit despre acest lucru inclusiv după meciul câștigat în turul 1.

„Evident că ar fi o oportunitate extraordinară să joc împotriva ei. Am mai fost în această poziție, oamenii m-au întrebat în două turnee diferite și nu s-a întâmplat. Vreau să mă concentrez pe ce am de făcut mâine și să fiu în cea mai bună formă posibilă.

Am obținut abia prima mea victorie în Australia, într-un turneu de Grand Slam. Am mai jucat la junioare și am pierdut în primul tur. Abia aștept să construiesc după această victorie. Încă învăț multe lucruri despre mine, cum să gestionez anumite momente, cum ar fi să joc meciuri la ore târzii. Sunt pași înainte pentru mine”, a spus Emma Răducanu, la conferința de presă ce a urmat partidei cu Sloane Stephens.