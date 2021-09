Emma Răducanu, fotografie alături de un bărbat misterios. Cu cine s-ar fi întâlnit în New York, de fapt

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu se bucură de succesul dobândit în urma US Open 2021. Este urmărită de paparazzi la orice pas, iar imaginile cu frumoasa sportivă fac înconjurul lumii. Recent, tânăra tenismenă a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios pe străzile din New York. Le stă foarte bine împreună.

Cu cine s-a întâlnit Emma Răducanu în New York. Imaginile vorbesc de la sine

La US Open 2021, Emma Răducanu a făcut spectacol. Jucătoarea britanică, cu origini românești, a devenit cea mai tânără câștigătoare de Mare Șlem din 2004 încoace. Dar și prima jucătoare de la US Open care nu pierde set. După victoria de la New York, sportiva în vârstă de 18 ani a profitat de timpul liber pentru a se plimba pe străzile metropolei americane. Doar că nu a făcut-o singură, ci în compania unui bărbat chipeș. Despre cine este vorba.

Emma Răducanu (18 ani, locul 23 WTA) s-a bucurat de frumusețea orașului New York alături de Benjamin Heynold, unul dintre prietenii săi din copilărie. Îmbrăcați lejer, tip sport, cei doi tineri s-au plimbat la ceas de seară prin cel mai mare oraș al lumii.

Unde a fost zărită jucătoarea de tenis

După ce a scris istorie la Flushing Meadows, tenismena a luat o pauză de la antrenamente, pentru a explora orașul care nu doarme niciodată. Recent, Emma a participat la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume, care are ca scop strângerea de fonduri și se desfășoară la Metropolitan Museum of Art, din New York. La evenimentul caritabil au fost prezente nume grele din lumea sportului, cum ar fi Serena Williams, Lewis Hamilton, Simone Biles sau Naomi Osaka.

Cine este bărbatul misterios cu care s-a fotografiat sportiva

Între timp, Benjamin Heynold a publicat pe internet o fotografie cu buna sa prietenă din copilărie, Emma Răducanu. În dreptul pozei a scris simplu și sugestiv: „Istorie”.

Potrivit publicației britanice The Sun, cei doi tineri se cunosc de când aveau doar 6 anișori. Benjamin i-a fost alături Emmei pe durata parcursului său de la US Open 2021, în care a câștigat 10 meciuri fără a pierde vreun set.

Lui Benjamin Heynold, tenisul nu-i este străin. Tânărul a fost listat în circuitul ITF, în anul 2018, ocupând locul 508 în clasamentul de juniori. A ales să se retragă din tenis pentru a studia în SUA.