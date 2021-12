Emma Răducanu, felicitări regale pentru premiul SPOTY. Ce a răspuns jucătoarea cu origini românești

Emma Răducanu, felicitări regale pentru premiul SPOTY. Jucătoarea cu origini românești a fost desemnată, duminică, „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie, abreviat SPOTY, prestigios premiu acordat de BBC. Aflată în izolare în Abu Dhabi după ce a fost depistată pozitiv cu Covid-19, câștigătoarea US Open a primit numeroase felicitări de la personalități britanice și mondiale. Printre aceștia s-au numărat și Ducele și Ducesa de Cambridge, Prințul William și Prințesa Kate.

Emma Răducanu, felicitări regale pentru premiul SPOTY. Jucătoarea de 19 ani a fost desemnată de BBC „Personalitatea sportivă a anului” (n.r. – abreviat SPOTY) în Marea Britanie. Ea este prima femeie care cucerește prestigiosul trofeu, din 2008, după Zara Philips, nepoata reginei Elisabeta, vicecampioană olimpică la călărie.

Emma Răducanu nu a putut participa la evenimentul, organizat de BBC, fiind plasată încă în carantină, în Abu Dhabi. Ea se deplasase în Emiratele Urabe Unite pentru a participa la turneul demonstrativ Mubadala WTC, ce a avut loc între 16-18 decembrie. Emma Răducanu a fost depistată pozitiv la Covid-19 imediat după ce a ajuns în capitala emiratului și pusă într-o carantină de 10 zile.

Emma Răducanu a câștigat ancheta organizată de BBC, depășindu-i pe Tom Daley, campion olimpic la sărituri în apă și înotătorul Adam Peaty. Ceilalți nominalizați au fost boxerul Tyson Fury, fotbalistul Raheem Sterling (Manchester City) şi sportiva paralimpică Dame Sarah Storey, triplă campioană la Tokyo.

Emma Răducanu a intrat online în direct cu organizatorii evenimentului, din camera de hotel din Abu Dhabi unde se află în izolare.

„Mulţumesc, este o onoare doar să fiu printre cei nominalizaţi. Sunt foarte bucuroasă de asta, am urmărit gala pentru personalitatea sportivă a anului crescând şi este o onoare să mă număr printre ultimii câştigători.

Mă bucur şi pentru tenisul britanic şi că am reuşit să obţinem acest premiu… din nou! Mulţumesc tuturor fanilor şi celor care au votat, anul acesta a fost nebunesc.

Energia din acest an, când am jucat la Wimbledon în faţa publicului meu de acasă, a fost ceva ce nu am mai simţit până acum. Vreau să mulţumesc şi echipei mele. Felicitări şi celorlalţi nominalizaţi, echipelor nominalizate, este un efort de echipă”, a declarat Emma Răducanu pentru BBC.