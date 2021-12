Emma Răducanu a purtat ghinion turneului de la Abu Dhabi. Ce s-a întâmplat la competiția demonstrativă

Emma Răducanu a purtat ghinion turneului de la Abu Dhabi. Jucătoarea britanică desemnată „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie ar fi trebuit să participe la turneul demonstrativ Mubadala World Tennis Championship din capitala Emiratelor Arabe Unite. Dar, odată ajunsă acolo, Emma Răducanu a fost depistată cu Covid-19 și plasată în izolare. Ei i-au urmat, însă, și alți participanți la competiție.

Emma Răducanu a purtat ghinion turneului de la Abu Dhabi. Jucătoarea de 19 ani ar fi trebuit să ia startul la competiția demonstrativă din Emiratele Arabe Unite, desfășurată în perioada 16-18 decembrie. Dar imediat după sosirea sa în capitala emiratului, câștigătoarea de la US Open a fost testată pozitiv pentru Covid-19.

Emma Răducanu a fost plasată în izolare pentru 10 zile, ea nemaiputând să participe la meciul contra Belindei Bencic, campioana olimpică de la Tokio.

„Așteptam cu nerăbdare să joc în fața fanilor din Abu Dhabi, dar, din nefericire, după ce am fost testată pozitiv pentru Covid-19 sunt nevoită să amân pentru următoarea ocazie. Sunt în izolare conform regulilor și sper să pot reveni curând”, a fost mesajul pe care Emma Răducanu l-a transmis după ce a fost găsită cu Covid-19.

Emma Răducanu nu a avut, din fericire, simptome severe, starea ei de sănătate fiind una bună. Între timp, ea a fost recompensată cu trofeul SPOTY, fiind desemnată „Personalitatea sportivă a anului” în Marea Britanie. Emma a devenit prima jucătoare de tenis recompensată cu prestigiosul premiu acordat de BBC, de la Virginia Wade, câștigătoarea Wimbledonului în 1977.

Dar problema medicală a Emmei Răducanu s-a răspândit și în rândul altor participanți la turneul din Abu Dhabi. Jucătoarea britanică a fost înlocuită în competiție cu tunisiana Ond Jabeur, prima femeie dintr-o țară arabă care ajunge în Top 10 WTA. Ea chiar a învins-o pe Belinda Bencic în partida demonstrativă din Emiratele Arabe.

Dar, întoarse acasă, ambele jucătoare au fost depistate cu Covid-19, a anunțat BBC. Și amândouă au o formă destul de severă a bolii.

„Din păcate, deşi sunt complet vaccinată, recent am fost testată pozitiv pentru Covid-19. Acum mă aflu în izolare şi iau toate măsurile de precauţie pentru a trece cât mai bine prin asta, deoarece mă confrunt cu simptome destul de severe (febră, dureri, frisoane)”, a fost mesajul postat pe Twitter de elvețiana Belinda Bencic.

De asemenea, cea care a înlocuit-o pe Emma Răducanu, Ons Jabeur, a anunțat că și ea prezintă „simptome puternice”, mai scrie sursa citată. În plus, marele campion spaniol Rafael Nadal trece prin aceeași experiență după ce a participat tot la turneul din Abu Dhabi. El a apucat să joace cele două partide programate în cadrul evenimentului, primele după o pauză de 4 luni cauzată de o accidentare.

Emma Răducanu, în schimb, iese din izolare și va putea pleca spre Australia, în 27 decembrie, așa cum era programat inițial. Acolo va debuta în noul sezon în cadrul unuia dintre turneele organizate în Melbourne, orașul ce va găzdui și Australian Open, între 17-30 ianuarie.

Emma Răducanu a anunțat, de asemenea, că a devenit ambasador global al faimoasei companii British Airways. Contractul se alătură celorlalte angajamente de marketing pe care jucătoare de 19 ani le-a încheiat cu alte branduri de lux: Dior, Tiffany și Evian.

Will be back soon! 🙏 pic.twitter.com/iJCktGQ1VT

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) December 21, 2021