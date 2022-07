Emisiunea cu care Dan Negru speră să rupă topurile la Kanal D după succesul fulminant cu „Jocul cuvintelor”! Avem toate detaliile

Emisiunea cu care Dan Negru speră să rupă topurile la Kanal D! Încă din primele zile de difuzare a show-ului „Jocul cuvintelor”, Dan Negru a confirmat titulatura de regele audiențelor. La finalul lunii trecute, conform statisticilor Kantar, Dan Negru reușea să aibă aproape un milion de telespectatori. Astfel Kanal D a urcat în audiențe, cel puțin pe segmentul de difuzare al emisiunii, seara, dar și în segmentul de reluare. Dar, se pare că asta nu este tot. Se zvonea de ceva vreme că Dan Negru pregătește încă un show, și tot la Kanal D. Acum totul a devenit oficial, formatul fiind deja unul de succes, preluat după un show, „Avanti un altro”, difuzat prima dată în 2013 în Italia. Versiunea românească, ce va fi prezentată de Dan Negru, se va numi „Tu urmezi!”.

Și nu spunem noi asta, ci statisticile Kantar Media. Conform datelor, publicate de PaginadeMedia.ro, pe 30 iunie, atât la nivel național, cât și în marile orașe, show-ul „Jocul cuvintelor” a bătut recordul de audiențe, propulsând Kanal D pe locul doi, după PRO TV.

Mulțumiți de rezultate, producătorii Kanal D au luat decizia de a merge la un nou nivel, tot cu o emisiune de tip quiz, avându-l la cârmă pe același Dan Negru. Cât despre emisiunea prezentată până acum, celebrul moderator declară:

„Este un game-quiz, mai degrabă și asta nu înseamnă că Jocul cuvintelor intră în pauză. Nu, el are drumul lui acolo. Dar vine Tu urmezi! care are are de toate și game și quiz.

Are premii mari, cultură generală. Aici, când ratezi vine altul. Sunt așteptați oameni din toate categoriile. Nu e public diferit”, a dezvăluit Dan Negru în exclusivitate pentru wownews.