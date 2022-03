Dan Negru, detalii despre noua emisiune de la Kanal D. Ce a anunțat ‘Regele audiențelor’

Vestea că Dan Negru a părăsit Antena 1, și va realiza o nouă emisiune la Kanal D a luat prin surprindere pe toată lumea. După mulți ani în care a prezentat unele dintre cele mai de succes emisiuni din media românească pe postul Antena 1, prezentatorul TV a simțit nevoia de o schimbare și acceptat provocarea realizării unui nou tip de show. Este vorba de o emisiune de tip „quiz”, unde oamenii inteligenți „pe care televiziunea i-a ocolit până acum”, vor fi adevăratele vedete. „Regele audiențelor” a dezvăluit câteva secrete despre noul său proiect.

Sătul de emisiunile „copy-paste” din media româneacă, Dan Negru a acceptat provocarea de a realiza un show cu totul special, în care vor fi promovați oameni ce demonstrează că au cu adevărat ceva de spus. Negru a acordat recent un interviu revistei Viva în care a dezvăluit, atât cât se poate, la ce să ne așteptăm de la noua sa emisiune.

Celebrul realizator TV spune că noul show va fi dedicat tuturor categoriilor de telespectatori, astfel încât cei care îl vor urmări să „rămână cu ceva”.

Dan Negru afirmă cu tărie că acest nou proiect reprezintă pentru el momentul maturizării profesionale, iar după ani buni în care a fost văzut drept un trandsetter în materie de emisiuni cu asistente și copii, speră ca odată cu acest pas, să devină un model de urmat și în materie de emisiuni de tip „quiz”.

Am prins în anii ăștia toate etapele showbizului românesc în vârful audiențelor fiind. Am prezentat debutul lui Marcel Pavel la Mamaia, l-am prins pe Smiley la debut, în trupa Simplu, sau am făcut emisiuni cu Gică Petrescu și Dan Spătaru. Le-am făcut pe toate în televiziune. Sper că am ajuns la maturitatea despre care vorbești. Cu vreo 20 de ani în urmă, am adus prin show-urile mele trendul asistentelor TV, apoi a fost trendul farselor sau al kids show-urilor.

Mă bucur că acum putem să aducem trendul quiz-urilor, care există de ani de zile în lumea civilizată a televiziunii, mai puțin la noi. Cred că ne maturizăm. Îți spun un secret: noi, cei din golden age-ul televziunii, am fost aleși în anii 90 să facem TV datorită vârstei. Eram tineri și nu eram compromiși politic, nu eram turnători, securiști, comuniști, așa cum erau considerați prezentatorii de până atunci. Vârsta ne-a ales.