Emisiunea care a dispărut de la TVR. A fost suspendată în timpul Campionatului Mondial (exclusiv)

O emisiune cunoscută de la TVR a fost suspendată din cauza Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar. Nu toată lumea iubește fotbalul, astfel că ar fi preferat ca emisiunea de divertisment de la Televiziunea Română să fie difuzată în continuare.

O emisiune a dispărut de la TVR 1. De ce a fost suspendată

Emisiunea de divertisment „O dată-n viață” de la TVR 1 a dispărut din grilă în perioada desfășurării Campionatului Mondial de Fotbal Qatar 2022.

Una dintre persoanele care preferau emisiunea în locul meciurilor de fotbal ale Campionatului Mondial de Fotbal este Grigore Leșe, unul dintre realizatorii emisiunii suspendate.

Fotbalul a fost mai important

Conducerea TVR a suspendat emisiunea O dată-n viață pntru că între 20 noiembrie și 18 decembrie sunt transmise toate meciurile de fotbal din cadrul CM, iar muolte dintre acestea se suprapuneau cu intervalul emisiunii. S-a lut decizia că fotbalul este mai important.

Grigore Leșe ar fi ales cea mai importantă emsiune a TVR în detrimentul partidelor de fotbal.

Grigore Leșe nu are treabă cu fotbalul

Cunoscutul interpret a recunoscut că nu are o „relație apropiată” cu fotbalul, un sport despre care nu prea are idee. „Eeee, fotbalul! Ăsta nu e pentru oricine! Eu am treabă cu altceva”, a spus Grigore Leșe, conform Impact.ro.

„Nu știu ce să zic despre chestiunea asta, despre suspendarea emisiunii! Eu nu prea mă uit la fotbal, oricum. Și nu sunt eu în măsură să iau decizii. Iar emisiunea mea, , merge mai departe, că e pe TVR 3. Nu are nicio treabă cu fotbalul, dacă vreți să știți! Și asta-mi place!”, a declarat Grigore Leșe, conform sursei citate mai sus.

Grigore Leșe are cu ce-și umple timpul

De asemenea, vedeta muzicii populare contină să filmeze în această perioadă, nefiind interesat de niciun meci de fotbal de la CM Qatar 2022.

„Chiar dacă nu mai apare emisiunea de duminică, eu am ce face. De fapt am agenda plină! Filmez pentru emisiunea mea, tocmai am terminat preproducția cu ediția în care va apărea Mioara Velicu, ca idee, mă pregătesc de concerte, de întâlniri cu diverși cunoscuți, de sărbători, într-un cuvânt”, a adăugat Grigorer Leșe.

Când revine „O dată-n viață” pe micul ecran

Pe de altă parte, Iuliana Tudor, realizatoarea emisiunii O dată-n viață nu s-a arătat deranjată de faptul că va lipsi 3 săptămâni de la întâlnirea cu telespectatorii.

„Am cedat spaţiul emisiunii de duminică fotbalului şi mă bucur. Alături de fiul meu şi de întreaga familie, obişnuim să urmărim campionatele mondiale de fotbal în mod cu totul special, aşa că anul acesta ne-am rezervat deja timp pentru a fi în faţa micului ecran, la TVR 1”, spunea Iuliana Tudor.

Emisiunea „O dată-n viață”, revine pe micrul ecran începând de duminică, 11 decembrie, de la ora 21.00.