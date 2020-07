Emily Burghelea, mesaj neașteptat după anunțul de la Acces Direct: „Vă spun ceva foarte important“

Fosta asistenta de la „Acces Direct“, Emily Burghelea, a făcut un anunț pe rețelele sociale după ce a aflat cine este tânăra care a înlocuit-o. Este vorba despre o focoasă brunetă din Vaslui, prezentabilă și carismatică. Numele ei este Cosmina Adam și este cântăreață de muzică populară. Marele anunț a fost făcut chiar de Mirela Vaida, în direct, la TV. Reacția blondinei, în continuare.

Cosmina Adam, frumoasa cântăreață de muzică populară, este noua asistenta de la „Acces Direct“. Marele anunț a fost făcut, în direct, de prezentatoarea Mirela Vaida.

Tănăra a fost în extaz la primirea veștii că a înlocuit-o pe Emiliana.

După prima ediție în care Cosmina Adam a apărut în postura de noua asistentă a emisiunii „Acces Direct“, Emily Burghelea a reacționat pe pagina sa de Instagram, spunând că a reușit să depășească momentele grele, că nu are explicații suplimentare de oferit nimănui, și că „cine a avut ochi să vadă, a văzut“.

„De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în forma ca niciodată. Sunt odihnită, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă. Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea.

Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victimă a manipulării, din păcate. Not my business.

Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fară susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit. Vă mulțumesc și o să vă mulțumesc mereu!“, a spus fosta asistentă TV.