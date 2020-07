Emily Burghelea, din nou la TV. A semnat imediat după demisia de la Antena 1

Scandalul dintre echipa „Acces Direct“ și fosta asistentă, Emily Burghelea, pare să mocnească. Pe frumoasa blondină ar aștepta-o „un proces greu“, iar de teamă că fiecare postare făcută pe internet o poate „costa scump în instanță“, aceasta a decis să nu mai vorbească despre cele întâmplate atât pe platourile de filmare, cât și în spatele lor. Vestea bună, însă, pentru cei care au plăcut-o pe Emiliana, este că fosta asistentă se va întoarce pe micile ecrane! Vedeta va apărea, în curând, la alt post. Despre ce este vorba, aflați în continuare.

În curând, cei care au îndrăgit-o pe Emiliana o vor putea vedea din nou la TV, de această dată la Kanal D, într-o rubrică din emisiunea Teo Show intitulată „Test de vedetă“. Blondina va apărea alături de prezentatorul Sergiu Negotiu Piloff, într-o ediţie. Dacă fosta asistenă de la „Acces Direct“ va semna sau nu un contract cu Kanal D rămâne de văzut.

Aceasta a pozat, recent, cu microfonul în mână. Oare o vom vedea în postura de reporter?

Emily Burghelea are 21 de ani şi a devenit celebră după ce a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!“, show difuzat tot la Kanal D.

Nu a suferit prea mult după experiența de la „Acces Direct“, căci imediat s-au ivit alte oportunități pentru ea. Emily Burghelea a fost asistenta Mirelei Vaida timp de câteva luni. Colaborarea dintre ea și Antena 1 a luat repede sfârșit, după ce Emiliana a dezvăluit, în direct, violențele la care era supusă Veronica Stegaru de soțul ei.

Recent, blondina a mers la sediu pentru a-și lua lucrurile personale, ocazie cu care le-a oferit fanilor câteva explicații.

„Am primit o rafală de întrebări legate de «reîntoarcerea» mea la Acces Direct după ce a apărut în presă un material cu mai multe poze făcute de paparazzi la sediul Antena1. Am fost să îmi recuperez hainele rămase acolo. M-am dus singură. Nu am vrut să va iau cu mine pe stories…

Fiecare postare mă poate costă scump în instanţa, dar acum dacă tot s-a creat acest subiect o să va povestesc. Nu am anunţat pe nimeni de acolo că merg. Le-am făcut o surpriză. Unele persoane mi-au zâmbit, altele s-au uitau urat. Am vorbit cu câţiva oameni care mi-au rămas dragi, dar am plecat repede. A fost că un duș cu apă rece. Aş vrea să mă înţelegeţi, dragalașilor!

Nu vreau să mai discut despre acest subiect… Instanţa o să dea verdictul final. Eu am toate probele necesare care dovedesc şi că Veronica a fost bătută şi că cei de acolo vor să ascundă asta. Dacă trebuie să plătesc că NU am vrut să ascund, cum am mai spus, o să plătesc. Nu am o armata de avocaţi de partea mea… dar am dreptatea. În mai puţine cuvinte, ei îmi cer mie despăgubiri pentru că «le-am pătat» imaginea… Ce lume! Încerc să nu mă gândesc la asta“, spunea Emiliana pe Instagram.