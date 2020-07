Cum arăta Viorel la 20 de ani. Soțul Vulpiței de Acces Direct, de nerecunoscut

În cazul în care credeați că le-ați văzut pe toate, ei bine, abia acum s-a aflat cum arăta Viorel, soțul Vulpiței, la vârsta de 20 de ani. Cu ochelari și cu nasul drept, soțul Veronicăi Stegaru era complet schimbat. Astfel, prietenul lui din copilărie a scos la suprafață imagini de colecție din tinerețea bărbatului din Blăgești.

Cum arăta Viorel la 20 de ani

În această zi, la Acces Direct a venit un invitat special. Este vorba chiar despre prietenul din copilărie a lui Viorel Stegaru. Acesta a venit tocmai din Canada, dar nu cu mâna goală, ci cu multe imagini cu soțul Vulpiței, din tinerețe, de pe vremea când avea numai 20 de ani.

În imaginile aduse de Paul Irinel Kennedy, Viorel purta ochelari de vedere. Acele fotografii sunt realizate înainte ca soțul Vulpiței să fi trecut prin incidentul bine cunoscut cu nasul, așadar pe atunci avea nasul drept. Înfățișarea de atunci îl prezenta pe bărbatul din Blăgești ca o persoană total schimbată.

„Atunci eu conduceam tot”, a povestit Viorel, mândru de profesia lui de atunci, și anume, cea de ajutor de preot. Dacă despre familia lui Viorel Paul știe orice, nu poate spune același lucru și despre familia Veronicăi, întrucât o cunoaște mai mult din auzite. „Pe familia Veronicăi o cunosc din auzite. E familie necăjită”, a precizat prietenul lui Viorel la „Acces Direct”.

A recunoscut că a bătut-o pe Vulpița

După ce fosta asistentă TV, Emily Burghelea, l-a dat în vileag, Viorel a recunoscut că a bătut-o pe Vulpița. Acest lucru a fost făcut public de către asistenta emisiunii, Emily Burghelea, care și-a și dat demisia. Viorel a spus că a bătut-o o singură dată pe Vulpița, dar soția sa îl contrazice și spune că s-a întâmplat de două ori, în vreme ce echipa Acces Direct spune că așa ceva nu a avut loc!

”Da, am bătut-o o singură dată pentru că nu m-a ascultat. A fost o ceartă, nu mai țin minte de la ce, și eu strigam la ea. Nu am zis nimic, dar apoi am înjurat-o, i-am luat telefonul din mână, l-am spart și apoi am luat-o de mână și am împins-o”, a povestit Viorel în luna ianuarie a acestui an, chiar în platoul emisiunii Acces Direct.