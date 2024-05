Emilia Ghinescu, decolteu năucitor la 45 de ani. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea: “Frumoasă rău” Foto

Emilia Ghinescu arată foarte bine la 45 de ani. A slăbit spectaculos și nu evită să se afișeze provocator pe rețelele sociale. În urmă cu câteva ore, cântăreața de muzică populară s-a fotografiat cu decolteul generos la vedere, iar fanii au luat-o razna. Ce i-au transmis vedetei.

Emilia Ghinescu, o voce remarcabilă în folclorul românesc

Emilia Ghinescu este o cântăreață de muzică populară românească, renumită pentru vocea sa puternică și autentică, precum și pentru contribuția sa semnificativă la păstrarea și promovarea folclorului românesc. Cu o carieră îndelungată și plină de realizări, Emilia Ghinescu a devenit un nume de referință în muzica populară, fiind apreciată de publicul din întreaga țară.

Arată bestial la 45 de ani

Miercuri, 22 mai 2024, artista a postat o imagine senzuală pe rețelele sociale, lăsând la vedere bustul generos. Așa cum era de așteptat, fanii artistei au complimentat-o imediat, lăundă-i frumusețea și felul în care arată:

„Eleganta, de frumoasa nu mai incape discutia” / „Senzuală și scumpă ești prințesă” / „Faină olteancă” / „Ești frumoasă rău” / „Sunteți super frumoasă doamna Emilia” etc.

Detalii neștiute despre artistă

Emilia Ghinescu s-a născut pe 20 noiembrie 1978, la Pitești. Încă din copilărie, a fost înconjurată de cântecele tradiționale și obiceiurile locale, dezvoltând o pasiune profundă pentru muzica populară.

Aceasta și-a făcut debutul oficial în muzica populară la începutul anilor ’90, câștigând rapid recunoaștere și apreciere din partea publicului și a criticilor. Piesele sale, caracterizate prin autenticitate și emoție, au devenit repede foarte iubite de români. Cea mai cunoscută colaborare a Emiliei Ghinescu este cu Nicu Paleru, cu care a lansat multe hituri și cântece de petrecere.

Are un stil de viață sănătos

În plan personal, Emilia Ghinescu a trecut printr-un divorț după 13 ani de relație. Despărțirea a determinat-o că se canalizeze mai multe pe aspectul fizic, reușind să slăbescă 15 kilograme și să arate la 45 de ani mai bine ca la 20!

„N-aș vrea să îi pun pe oameni să facă ce am făcut eu, că nu e tocmai sănătos. Am tot ținut diete și am văzut că nu funcționează. Așa că mi-am făcut propria dietă. Mâncam foarte puțin, cât încape într-o pălmuță, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slăbit 15 kilograme și apoi m-am apucat de sală. (…) Nu contează cât de obosită sunt, merg la sală”, a povestit artista la TV.

Potrivit interpretei de muzică populară, antrenamentele au devenit parte din rutina ei și merge aproape zilnic la sala de sport: „Vin la sală de patru ori pe săptămână și când pot în fiecare zi în afară de sâmbătă și duminică pentru că atunci fac sport la evenimente și vreau să spun că am prins drag pentru că văd rezultate. Erica (n.r. – fiica ei) face sală, dar ea m-a determinat să fac sală pentru că o duceam la sală de trei ori pe săptămână.

La îndemnul ei am mers la sală și îi mulțumesc din suflet. Nu am complexe, însă dacă am avut ceva care să nu-mi placă la mine, am remediat lucrul respectiv. Eu am o vorbă, că intru în ‘service’, ca să remediez problema. Nu sunt genul de om care să capete vreo frustrare că nu-mi place ceva la mine”.