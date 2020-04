Emil Rengle, mesaj emoționant pentru tinerii LGBTQ, în plină pandemie. Ce le transmite vedeta PRO TV

O fotografie care s-a viralizat (vezi galeria foto) și a strâns peste 3 milioane de aprecieri, însă și numeroase comentarii negative din partea românilor, a arătat încă o dată că ceea ce în vest este considerat o normalitate, în România rămâne o realitate de condamnat. Blamat și pus la zid de milioane de oameni, Emil Rengle a recunoscut că pentru prima dată a clacat, s-a simțit inferior și a decis că e momentul să se retragă pentru o perioadă din viața publică.

„Am început să citesc comentariile o noapte întreagă și am plâns. Eram la Constanța. Când am văzut cât de tare s-a viralizat fotografia cu mine mi-am sunat managerul și l-am rugat să mă ajute să mă mut din țară. Îmi doresc foarte tare să-mi permit un an sabatic (un an în care pleci să te redescoperi). În momentul de față nu văd o altă cale decât să mă retrag, și nu văd nimic greșit în asta.” a spus Emil.