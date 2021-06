Emil Boc, înjurături la radio în Cluj-Napoca. Prezentatorul a fost șocat când l-a auzit

Emil Boc i-a șocat pe toți atunci când a început să înjure în direct, la un post de radio. Edilul Clujului s-a enervat teribil din cauza unui subiect, așa că nu a mai ținut cont de limbaj.

Fără să mai țină cont că este în direct la radio, Emil Boc s-a enervat pe neregulile imobiliare din orașul pe care îl administrează. Politicianul acuză că dezvoltatorii și-au făcut de cap cu contrucțiile și în loc să facă parcări, conform planului, ei au început să facă locuințe la prețuri avantajoase.

Edilul Clujului s-a supărat pe cei care locuiesc în astfel de imobile, pentru că nu au sesizat autoritățile neregulile care se întâmplă și faptul că nu au un loc de parcare asigurat.

„După ce s-a luat procesul verbal de recepţie, le-a arătat totul în regulă, merg şi se întabulează la cartea funciară, devin proprietari şi după aceea, ce zic ei, pe şestache, pe furiș, transformă subsolurile cu parcări în unități de locuit mai mici la prețuri mai atrăgătoare.

Evident că noi nu știm, dacă nu suntem sesizați, pentru că nu putem pătrunde în proprietate privată. Dacă ne-a sesiza cineva „Atenţie, uită-te în blocul ala! Ce face asta? Evident, am merge şi i-am prinde în fapt, am bloca lucrurile și am face plângere penală.

Nu știu de ce nu ne-au sesizat cei din bloc. Mă oameni, de ce nu ne sesizaţi? Vedeţi mă cu nu aveți locuri de parcare și ei fac apartamente, f***i mama mă-sii. Când am fost sesizați erau lucrările făcute. Am dat în instanță și am câștigat. Este hotărâre judecătorească”, a răbufnit Emil Boc.