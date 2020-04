A cucerit Roland Garros după două încercări eșuate. La a treia finală pe zgura pariziană, Simona Halep a izbândit, în 2018. Organizatorii turneului de la Roland Garros o elogiază pe campioana noastră, într-un articol postat pe site-ul oficial al French Open.

Elogii pentru Simona Halep. Ce au scris organizatorii turneului de la Roland Garros despre campioana noastră

A fost învinsă mai întâi de Maria Șarapova, în 2014, în trei seturi strânse, 6-4, 6-7 (5), 6-4, trei ani mai târziu a cedat în fața Jelenei Ostapenko (4-6, 6-4, 6-3), dar nu a renunțat. Când aproape nimeni nu îi mai dădea vreo șansă și când mulți cârcotași nu o vedeau pe Simona Halep câștigătoare a vreunui turneu de Grand Slam, constănțeanca a dat lovitura din a treia încercare, în 2018, într-o finală electrizantă cu americanca Sloane Stephens (3-6, 6-4, 6-1). A fost încununarea anilor de sacrificiu, a voinței și, la acel moment, o reconfirmare că nu devenise din întâmplare numărul 1 mondial cu câteva luni înainte de răsunătorul succes de la Roland Garros.

Organizatorii celebrului turneu de Grand Slam o elogiază pe cea mai titrată sportivă a României, într-un articol postat pe site-ul oficial al competiției, în seria dedicată campionilor de la Roland Garros. În articolul semnat de Amandine Reymond este evocată ascensiunea Simonei Halep, de la primul titlu de junioare cucerit la Roland Garros, în 2008, până la titlul de senioare cucerit zece mai târziu, pe terenul lui Philippe-Chatrier. Avea 16 când s-a impus pentru prima oară la Roland Garros. A fost momentul care i-a dat încredere Simonei că poate atinge mari performanțe în tenisul profesionist. Urcușul a fost greu, presărat cu lacrimi de fericire, de tristețe, victorii, eșecuri, accidentări, dar încununat cu succes.

„Un imens sentiment de bucurie”

În 2018, odată cu primul ei titlu de Grand Slam din carieră, Simona Halep se alătura celorlalte 11 campioane care, precum Justine Henin, au câștigat atât turneul de junioare, cât și cel de senioare de la Roland Garros. Zece au trecut între cele două succese, semn clar că Simona Halep nu abandonează lupta atunci când dă de greu. A muncit enorm și a izbândit. Ceea ce o așează pentru totdeauna în galeria marilor valori sportive ale lumii.

„Sunt încântată că am câștigat primul meu Grand Slam aici! Am fost mai matură și mai experimentată și nu m-am lăsat copleșită de emoții. Nu am cedat presiunii și am fost cuprinsă de un imens sentiment de bucurie. Sunt fericită că visul meu s-a împlinit și că mecul s-a încheiat, pentru că a fost unul dificil pentru mine”, a spus Simona Halep, în 2018, după finala cu Sloane Stephens.

Un an mai târziu, Simona Halep s-a impus în premieră și la Wimbledon. Comitetul Olimpic și Sportiv Român a desemnat-o portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.