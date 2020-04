Bucurie enormă pentru Simona Halep. Ce mesaj a apărut acum pe site-ul WTA

Simona Halep, 28 de ani, a cucerit în cariera sa 20 de titluri WTA, dintre care două de Grand Slam. Site-ul WTA i-a făcut o bucurie enormă campioanei noastre, publicând un material de excepție.

Cariera Simonei Halep a fost prezentată într-un articol postat pe site-ul oficial al WTA, care conține 21 de imagini sugestive realizate de-a lungul timpului. De la victoria împotriva Elenei Bogdan, în turneul junioarelor de la Roland Garros în 2008 până la memorabilul succes de la Wimbledon, când a surclasat-o pe Serena Williams, sunt prezentate pas cu pas cele mai importante momente din cariera campioanei noastre. WTA recunoaște astfel marile valori ale tenisului mondial, iar Simona Halep și-a câștigat pe deplin locul în galeria celebrităților. La 28 de ani are tot ce își poate dori un sportiv de mare performanță. Mai e loc și de o prezență la Jocurile Olimpice, rămâne de văzut dacă Tokyo 2020, transformat în Tokyo 2021 va avea loc anul viitor.

She’s a 🏆🏆time Grand Slam champion! 🇷🇴@Simona_Halep‘s path to the top in 📸 –> https://t.co/ir1DJF4y3v pic.twitter.com/alI5YFbb5U

— wta (@WTA) April 23, 2020