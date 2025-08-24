Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
24 aug. 2025 | 14:58
de Violeta Badea

Ella Vișan de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea după criticile legate de infidelitatea cu Teo Costache: „Am primit amenințări cu moartea. E trist, foarte trist.”
Ella Visan. Sursa foto: Facebook

Ella Vișan a intrat în centrul atenției după ce Antena 1 a difuzat imaginile intime în care apare alături de Teo Costache. Concurenta de la ”Insula Iubirii” a fost extrem de criticată pe rețelele sociale, iar internauții au început să împrăștie tot felul de informații legate de viața privată a blondinei. După valul de hate din online, Ella Vișan nu a mai suportat și a răbufnit!

Cum le-a răspuns Ella Vilan ”cârcotașilor” din mediul online

Ella Vișan a reacționat la apariția unor fotografii și informații distorsionate despre ea, subliniind că imaginile prezentate în mediul online nu reflectă realitatea și au fost scoase din context.

Concurenta a precizat că știe exact sursa materialelor și modul în care au ajuns în presă, subliniind că are răbdare și că aceasta este una dintre cele mai puternice calități ale sale.

”Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri își pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu”, a scris Ella Vișan pe rețelele sociale.

În privința acuzațiilor legate de operații și implanturi, ea a ținut să clarifice situația, respingând zvonurile că ar fi apelat la intervenții pentru slăbit și explicând motivele pentru care resimte dureri în prezent.

”Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micșorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă și-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberații.

Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Iar eu, acum, resimt acele dureri. E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr.”

”Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să știi povestea completă”

Referitor la criticile despre exemplul pe care îl oferă, Ella Vișan spune: ”Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să știi povestea completă.

Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță.”

Concurenta de la ”Insula Iubirii” dezvăluie și mesajele de amenințare primite: ”Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.”

Joacă sau nu un rol în emisiunea ”Insula Iubirii”?

Despre rolul său în emisiune, Ella Vișan afirmă: ”Am fost numită «bau-bau». Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc știu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare.”

În încheiere, concurenta subliniază că va spune întreaga poveste la momentul potrivit: ”Sunt bau-baul poveștii voastre spuse pe jumătate. Dar într-o zi voi spune eu povestea completă.” Vezi postarea blondinei AICI!

