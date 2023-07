Legătura neștiută dintre soții Natanticu și Emi de la Noaptea Târziu. „A fost ciudat la început” VIDEO EXCLUSIV

Emi de la Noaptea Târziu și-a unit destinele cu aleasa inimii sale, Mădălina, în urmă cu câteva săptămâni. Surpriza a fost mai mare atunci când au ales nașii de cununie! Cosmin și Eliza Natanticu au acceptat să le fie alături toată viața. Legătura a fost neașteptată, că pe durata competiției Asia Express, Emi a avut câteva divergențe cu soții Natanticu. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Eliza și Emi ne-au oferit declarații!

De ce au ales Emi și Mădălina să le fie nași soții Natanticu?

Faptul că Emi și Mădălina i-au ales nași de cununie pe soții Natanticu a fost o adevărată surpriză pentru toată lumea, căci pe timpul filmărilor Asia Express, Eliza și Cosmin au avut câteva discuții cu Emi și Cuza de la Noaptea Târziu. Iată că, pe parcurs, s-a legat o prietenie frumoasă.

Când Emi s-a hotărât să o ceară de soție pe Mădălina, soții Natanticu au fost prezenți la eveniment, iar Eliza s-a arătat cu adevărat emoționată. Astfel, legătura a fost mai strânsă între Mădălina și soția comediantului, iar Mădălina a venit cu propunerea ca soții Natanticu să le fie nași de cununie.

Totul a fost stabilit în timpul show-ului TV

Emi: Nevasta mea ne-a legat, de fapt! Pentru mine a fost ciudat, initial, când mi-a zis Mădă să le propunem soților Natanticu. Pentru că, în Asia noi ne-am ciondănim. Când a fost episodul cu cererea mea de căsătorie, i-am chemat și pe ei, iar Eliza s-a arătat emoționată. A doua zi i-am spus lui Mădă că am simțit că prezența lor a fost cu un scop. I-am ales să vină. Eliza i-a spus lui Mădă că dacă avem nevoie de ei, ei sunt acolo. Mădălina mi-a propus și am zis că este ok. Între timp, s-a legat o prietenie între mine și nașul.

Eliza Natanticu: Ei au acceptat propunerea mea! La momentul cererii, eu m plans, așa am simțit. Am fost emoționată și am simțit o conexiune foarte puternică între mine și Mădă. M-am conectat și cu Emi. Noi ne-am cunoscut într-un alt context, nu puteam fi exact cum suntem noi, dar acum să vedeți ce relație frumoasă o să avem până la adânci bătrâneți. Cosmin vorbește mai mult cu finul Emi, decât cu mine, în ultima perioadă!

Emi: Faza tare este că Mădălina nu știa nimic la episodul cu cererea. Nu știa că o voi cere și am văzut-o pe Eliza că plângea înainte cu 2,3 minute și Mădălina se gândea că ce nebună e Eliza, că plânge , că de ce plânge. A fost super amuzantă faza!

Eliza Natanticu așteaptă să fie nașă de botez pentru Emi și Mădălina!

Playtech Știri: Aveți vacanțe plănuite?

Eliza Natanticu: O să plecăm cât de curând. Nu am plănuit încă, dar oricum suntem tot timpul împreună. Suntem cei mai buni prieteni, suntem o familie.

Emi: O să plecăm cu ceilalți nași în luna de miere pentru că Eliza și Cosmin nu pot veni din cauza proiectelor.

Playtech Știri: Eliza, aștepți un fin sau o fină?

Eliza: Da!