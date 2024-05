Elisabeta Lipă, secretele sportului. Cum reușea canotoarea să treacă peste eșecurile din dragoste: „M-a învățat să fiu puternică” EXCLUSIV

Declarată în anul 2000 cea mai bună canotoare din lume de către Federaţia Internaţională de Canotaj, Elisabeta Lipă este fără îndoială unul între sportivii de marcă ai României. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, aceasta ne-a dezvăluit cum a ajutat-o sportul să treacă peste pierderile din dragoste. Mai mult decât atât, ne-a mărturisit ce altă meserie și-ar fi dorit să urmeze.

Datorită sportului, Elisabeta Lipă a învățat să piardă și să câștige în viață. Astfel, în tinerețe, reușea să treacă rapid chiar și peste pierderile din dragoste, învățând să fie puternică. Elisabeta Lipă ne-a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru carieră:

„Fiecare vârstă are frumusețea ei. Să știi că, din fericire pentru mine, faptul că am făcut sport atâția ani, sportul te învață să fii puternică, te învață să știi să pierzi, te învață să știi să câștigi. Atunci, când ai o pierdere din dragoste, sportul te ajută să nu ai timp să te gândești. Eu nu pot spune că am făcut sacrificii în carieră, pentru că sportul mi-a făcut foarte mult bine în viață.

Eu consider că fără sacrificiu, nu poți să te realizezi în niciun domeniu. La fiecare vârstă trebuie să iei exact cu ceea ce îți oferă ea, să profiți de fiecare lucru care ți se ivește, pentru că nu ai de unde să știi ce îți oferă viața. Multă lume face sport, dar nu mulți ajung campion.”, ne-a declarat Elisabeta Lipă, în exclusivitate pentru Playtech Știri.