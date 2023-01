Eliminare surpriză la America Express. Anunțul făcut la Antena 1: „Nu-mi venea să cred”

Eliminare surpriză la America Express. Experiența de pe Drumul Aurului, ce se întinde pe mai bine de 7.000 de kilometri, a luat sfârșit pentru o echipă formată din două concurente promițătoare. Puțini s-ar fi așteptat la o astfel de evoluție a vedetelor în cadrul reality-show-ului difuzat de Antena 1. „Părea că nu-i adevărat”, a spus una dintre sportive.

Noi vedete au acceptat provocarea Antena 1 de a participa la reality-show-ul America Express. Printre acestea se numără și două concurente ce păreau promițătoare, având un mare avantaj în comparație cu restul, anume experiența concursului. Însă nu numai atât, fiindcă ambele au reușit să surprindă România cu performanțele fizice din ultimii ani de zile.

Este vorba despre Larisa Iordache și Diana Bulimar, două campioane la gimnastică artistică. Cu medalii europene și mondiale în palmares, puțini s-ar fi așteptat că echipa lor să fie eliminată de la competiția Antena 1 filmată în Mexic, Guatemala și Columbia. Chiar și o parte dintre concurenți au rămas surprinși de decizie.

Larisa Iordache și Diana Bulimar au fost eliminate de la America Express. S-a întâmplat în ediția de marți seară, când cele două au mărturisit, de altfel, că nu prevedeau o astfel de evoluție în cadrul competiției. Au sperat că vor continua să se lupte pentru premiul cel mare și să facă față tuturor provocărilor, însă norocul nu pare că a fost de partea lor.

Colega cu care gimnasta româncă a format echipă a mărturisit, la rândul său, că anunțul a luat-o prin surprindere.

Și alți colegi ai vedetelor de la America Express s-au declarat uimiți de eliminare. Printre acestea, se numără și Bianca Adam, care susține că ambele fete aveau potențialul de a se aventura chiar până la finalul competiției de la Antena 1.

Chiar și așa, Larisa Iordache și Diana Bulimar au transmis că sunt recunoscătoare pentru experiențele noi trăite la America Express. Au fost puse în situații nemaiîntâlnite, la fel precum ceilalți concurenți.

„Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.

Ne pare rău că plecăm atât de repede. Ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici, am trăit un amalgam de sentimente. Cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus. Norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a spus Larisa Iordache.