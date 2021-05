Eliminare surpriză de la Chefi la Cuțite. Chef Florin Dumitrescu rămâne fără un om important

Situație nemaiîntâlnită la Chefi la Cuțite. Chef Florin Dumitrescu și-a pierdut unul dintre cei mai buni oameni din echipă, în ediția de luni, 10 mai 2021. Concurenții au avut de furcă din cauza probei bugetului, iar în final echipele conduse de Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu au intrat la duel. Chef Florin Dumitrescu rămâne fără un om important.

Theo Costache este cel care a părăsit echipa albastră, dar nu înainte de a face un gest ciudat. Concurentul a fost eliminat din competiție după ce i-a sugerat, subtil, lui chef Florin Dumitrescu să-l păstreze pe Ciprian Antone în locul său.

După ce a rămas între ultimii trei, alături de Ciprian Antone și Paul Vasile. Cuțitul de aur al lui chef Sorin Bontea s-a salvat, acesta fiind momentul în care chef Florin Dumitrescu a avut o șansă să-și salveze unul dintre concurenți.

Theo Costache este cel care „s-a sacrificat”, spunându-i juratului de la Chefi la Cuțite să-i acorde o șansă colegului său Florin Antone și să-l elimine pe el din concurs, lucru care s-a și întâmplat.

La rândul său, Florin Antone a izbucnit în plâns, fiind emoționat de gestul altruist al colegului său de echipă. Deși nu se aștepta să ajungă într-o asemenea situație, bucătarul s-a bucurat nespus pentru faptul că i s-a mai acordat încă o șansă de a dovedi ce poate în această competiție:

Theo Costache este al doilea concurent pe care-l pierde chef Florin Dumitrescu în acest sezon. Acesta susține că nu regretă nimic și este recunoscător pentru experiența pe care a trăit-o la Chefi la Cuțite.

„Nu-mi pare rău! Nu-mi pare rău, pentru că am învățat chestii. Am lucrat cu oameni, m-am bucurat, am alergat, am transpirat și sub presiune și cu presiune pe mine. Am plecat cu niște chestii și nu am ieșit primul și nici al doilea”, a spus Theo Costache, înainte de a pleca din emisiune.