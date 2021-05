Eliminare neașteptată la Chefi la Cuțite. Florin Dumitrescu a rămas fără un concurent

Echipa albastră a pierdut unul din membrii de bază! Fanii show-ului culinar sunt șocați de ultima eliminare din emisiunea Chefi la cuțite. Nimeni nu se aștepta ca tocmai unul din bucătarii pe care Dumitrescu se baza să părăsească proiectul atât de repede. Despre cine este vorba și care au fost criteriile de punctare care i-au adus eșecul?

Nouă eliminare neașteptată la Chefi la cuțite! Echipa albastră a suferit o pierdere uriașă. Dacă de obicei la individuale au plecat în mare parte concurenți care nu au reușit să se pună pe picioare și să arate prea multe la proba fulgerătoare, iată că de această dată este vorba despre un bucătar cu experiență.

Concret, Gabriela Porumbel a fost cea care a părăsit de data aceasta show-ul culinar. Fanii proiectului au rămas șocați de cele petrecute mai ales pentru că tânăra în vârstă de 29 de ani devenise mâna dreaptă a chef-ului care dădea deseori gustul preparatelor.

Nimănui nu i-a venit să creadă că tocmai ”Porumbel”, așa cum era cunoscută în proiectul televizat, a fost cea care a acumulat cel mai mic punctaj. Gabi a izbucnit în lacrimi la auzul veștii, iar Florin Dumitrescu nu a știut cum să reacționeze din cauza șocului că îi pleacă acasă un om pe care îl vedea departe.

Vedeta a lăudat-o în repetate rânduri de-a lungul probelor de echipă, dar și la runda individuală. Din păcate, emoțiile, presiunea concursului și inspirația firavă nu au dus-o departe, astfel că o simplă salată de cous cous cu pepene care a primit doar cinci puncte a făcut-o să părăsească show-ul.

Proba care a adus la duel și echipa albastră a fost cea unde jurați au fost cunoscuții comedianți: Cosmin Natanticu, Costel Bojog, Sorin Pârcălab, Dan Frînculescu, Ioana Luiza Ghiță, Cristi Popescu, Alexandru Toma, Claudiu Teoharie, Sergiu Floroaia, Dragoș Mitran și Viorel Dragu. Sorin Bontea a fost cel care și-a felicitat echipa și a venit la jurizare cu zâmbetul pe buze.

„Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria. Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”

Gabriela Porumbel